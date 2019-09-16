فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام هناك تركيز أكبر من أي وقت مضى على البحث عن مصادر الطاقة المتجددة. وذلك لأن مواردنا الطبيعية محدودة، وفي النهاية سوف تنفد جميع الطاقات التقليدية. وهذا هو السبب وراء تحول العديد من الشركات إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية.
ومع ذلك، إلى جانب هذه الطاقات الطبيعية المتجددة، ما هي الأشياء الأخرى التي يمكن للبشر إستخدامها؟ لقد تبين أن برودة الفضاء الخارجي يمكن أن تكون بمثابة شكل من أشكال الطاقة المتجددة كذلك. في الواقع، في دراسة نُشرت في الأسبوع الماضي، تمكن العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالفعل من تسخير برودة الفضاء الخارجي بإستخدام جهاز يُكلف 30 دولارًا فقط، وذلك من أجل الحصول على طاقة كافية لتشغيل مصباح LED.
في حين أن هذا بعيد كل البعد عن القدرة على تزويد المدن أو المنازل أو مراكز البيانات بأكملها بالطاقة، إلا أن ذلك يُظهر إمكانات هذه التكنولوجيا. يعتمد الجهاز المعني على مولد كهربائي حراري يمكنه توليد الكهرباء من الفرق في درجة الحرارة من ” الجانب الساخن ” و ” الجانب البارد “، حيث يتم توجيه أحد الجانبين نحو الأرض، بينما يتم توجيه الجانب الآخر نحو السماء.
هذا ليس إكتشافًا جديدًا ويُعرف بالتبريد الإشعاعي، ولكن وفقًا للباحث Aaswath Raman، فقد صرح بالقول : ” هذه بصراحة تجربة يمكن أن يقوم بها طالب في مدرسة ثانوية، وربما ستفعلها في مرحلة ما. البساطة هي ما يجعلها مقنعة “. ومع ذلك، فقد أضاف : ” التحذير الكبير مع هذه التجربة هو أن كمية الطاقة التي نولدها صغيرة جدًا “.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يتطلعون لإستغلال برودة الفضاء الخارجي وتحويلها إلى طاقة متجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.