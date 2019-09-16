شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسح ضوئى ذكى يمكن الشرطة من مطابقة جروح الضحايا بنوع السكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستستخدم الشرطة البريطانية الماسحات الضوئية عالية التقنية لإنشاء قاعدة بيانات تطابق الجروح بالأسلحة فى حملة مكافحة الجريمة، وذلك لإنشاء كتالوج من الجروح التى يمكن أن تكون مطابقة لشفرات مختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول المحققون إن قاعدة البيانات ستعنى أنهم قادرون على تحديد نوع السكين الذى استخدم فى الطعن أو الآلة الحادة، مما يجعل من السهل القبض على المجرمين.

وتتضمن الطريقة استخدام أحدث تقنيات المسح المقطعى المحوسب كتلك التى تظهر فى المستشفيات، لإنشاء صورة للإصابة يمكن حفظها وتخزينها بعد ذلك.

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ويعمل البروفيسور مارك ويليامز، من مركز التصوير بجامعة وارويك للتصوير والمقاييس والتكنولوجيا المضافة، مع شرطة ويست ميدلاندز لاستخدام هذه التكنولوجيا للقضاء على الجرائم.

كما قدمت أحدث التقنيات فى المسح الرقمى والطباعة ثلاثية الأبعاد أدلة حيوية لـ 120 قضية جنائية، بما فى ذلك القتل.

أوضح مارك باين، مدير المباحث وقائد شرطة ويست ميدلاندز بإدارة التحقيقات الجنائية، أنهم كانوا يعملون مع الجامعة لبناء صورة أفضل لجروح السكين بشكل خاص، مضيفا سيساعدنا ذلك على فهم نوع السكين الذى تم استخدامه.

وأوضح "نقوم أيضًا بإجراء تجارب على الجثث وتأثير السكين أثناء انتقاله عبر الجسم، ونأمل أن نكون قادرين على بناء كتالوج يساعد المحققين فى المستقبل على أن يكونوا قادرين على معرفة استخدام نوع السكين من شكل الجرح".