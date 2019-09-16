شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ابتكارات غريبة تشارك فى مسابقة شبيهة بجائزة نوبل منها آلة تغيير حفاضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مسابقة شبيهة بجائزة نوبل تحاكى ما يحدث، وتكون مخصصة للاكتشافات العلمية الغريبة، والتى تسمى Ig Nobel، حيث تقدم إليها هذا العام بعض الدراسات العلمية التى تعد الأغرب على الإطلاق وأيضا المثيرة لنوع من الفكاهة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف باحثون هولنديون وأتراك من خلال دراسة أى عملة من بين عملات العالم تعد الأسوأ على الإطلاق والأكثر نقلا للأمراض، وقدم عالم إيطالى دراسة يحث على تناول البيتزا لفوائدها الصحية، ومهندس إيرانى حصل على براءة اختراع أمريكية عن آلة لتغيير الحفاضات.

Advertisements

كما توصلت كارين بريور وتيريزا ماك كيون والدكتور أ. مارتن ليفى إلى أنه يمكن استخدام تقنية شائعة تستخدم لتدريب الحيوانات مثل الدلافين والكلاب تسمى "التعلم النشط" فى إعداد جراحين أفضل، حيث يتم استخدام جهاز ميكانيكى يصدر ضغطة مسموعة لتعزيز السلوك الإيجابى.

وقال بريور، وهو عالم وكاتب ومدرب حيوانى كان يستخدم هذه التقنية منذ عقود ومن خلال نفس تقنية التعلم، تمكن الجراحين الصغار من استخدام الأدوات بثقة وراحة كبيرين".

وتم تسليم الجوائز فى الحفل السنوى التاسع والعشرين فى جامعة هارفارد من قبل الحائزين على جائزة نوبل الحقيقية، وتضمنت أحداث هذا العام تكريمًا للفيزيائى روى جلاوبر الحائز على جائزة نوبل، والمعروف بتواضعه وروح الفكاهة، الذى حضر لسنوات الحفل حتى توفى فى ديسمبر عن عمر يناهز 93 عاما.