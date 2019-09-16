فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من وكالة الأنباء Bloomberg بأن عملاقة التسلية و الترفيه Disney تُخطط لبيع قسم الألعاب FoxNext و الخروج من السوق الألعاب نهائياً، و قد سبق و أكدت الشركة أنها أكثر براعة في ترخيص الألعاب لشركات أخرى من تطويرها بنفسها.
تقرير Bloomberg يؤكد أن ديزني تُخطط لبيع الاستوديو حالياً و أن القرار أتى عن طريق الرئيس التنفيذي Robert Iger. و يُذكر بأن استوديو FoxNext قد تم تأسيسه في 2017 عن طريق 21st Century Fox لإنتاج ألعاب الواقع الافتراضي و الواقع المعزز، و من ثم قامت ديزني بالاستحواذ على 21st Century Fox بأكملها.
و كان الاستوديو مسؤولاً عن لعبة Marvel Strike Force التي جلبت أكثر من 150 مليون دولار من العائدات حتى مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر Disney تُخطط لبيع FoxNext بحسب تقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.