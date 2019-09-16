Disney تُخطط لبيع FoxNext بحسب تقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من وكالة الأنباء Bloomberg بأن عملاقة التسلية و الترفيه Disney تُخطط لبيع قسم الألعاب FoxNext و الخروج من السوق الألعاب نهائياً، و قد سبق و أكدت الشركة أنها أكثر براعة في ترخيص الألعاب لشركات أخرى من تطويرها بنفسها.

تقرير Bloomberg يؤكد أن ديزني تُخطط لبيع الاستوديو حالياً و أن القرار أتى عن طريق الرئيس التنفيذي Robert Iger. و يُذكر بأن استوديو FoxNext قد تم تأسيسه في 2017 عن طريق 21st Century Fox لإنتاج ألعاب الواقع الافتراضي و الواقع المعزز، و من ثم قامت ديزني بالاستحواذ على 21st Century Fox بأكملها.

و كان الاستوديو مسؤولاً عن لعبة Marvel Strike Force التي جلبت أكثر من 150 مليون دولار من العائدات حتى مارس الماضي.