مشكلة نظام Windows 10 لا يتعرف على الميكروفون الخارجي الخاص بك

نظام Windows 10 به العديد من المشاكل التي يمكن ان تواجهها على الجهاز. في الاستعمالات المختلفة له. كأن مثلاً تجد مشكلة في مزامنة OneDrive كهذا الموضوع . او ان تجد مشكلة في ارتفاع استهلاك الـCPU كما ناقشنا في هذا الموضوع. و من احد المشاكل ايضاً ان الجهاز لا يتعرف على الميكروفون الخارجي. او بمعنى اصح يتعرف على الميكروفون الخارجي كانه سماعات خارجية. بالتالي الوظيفة الأساسية للمايكروفون قد تم الغائها. و في هذا الموضوع سنذكر عدة حلول لهذه المشكلة.

مشكلة في التعريفات

استعمل احدث تعريف

1- افتح قائمة Start و ابحث عن Device Manager

2- اضغط على السهم الصغير بجانب Audio Inputs and Outputs لعرض التعريفات المتصلة

3- اضغط على المايكروفون بالزر الأيمن و اختر Update Driver

4- اختر Search Automatically For updated Driver Software

5- انتظر حتى يتم تحديث التعريف تلقائياً

6- اضغط على السهم الصغير بجانب Sound, Video and Game Controller

7- اختر تعريف كارت الشاشة الخاص بك.

8- قم بتحديثه كما فعلت مع الميكروفون

قم بالرجوع لتحديث اقدم

1- افتح قائمة Start و ابحث عن Device Manager

2- اضغط على السهم الصغير بجانب Sound, Video and Game Controller لعرض التعريفات المتصلة

3- اضغط على كارت الصوت مرتين

4- اختر تبويب Driver

5- اضغط على Rollback Driver

6- اختر سبب الرجوع

7- انتظر حتى انتهاء التحميل

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8- كرر نفس الخطوات للميكروفون

9- تحقق من حل المشكلة بعد اعادة التشغيل

استعمل تعريف نظام Windows 10 الإفتراضي

1- افتح قائمة Start و ابحث عن Device Manager

2- اضغط على السهم الصغير بجانب Sound, Video and Game Controller لعرض التعريفات المتصلة

3- اضغط على كارت الصوت مرتين

4- اختر تبويب Driver

5- اختر Uninstall Device

6- قم بتحديد اختيار Delete Driver Software for this Device

7- اضغط Ok

8- تحقق من الأمر بعد اعادة التشغيل

ضبط اعدادات Realtek على نظام Windows 10

1- افتح قائمة Start

2- اكتب Realtek في البحث

3- الشاشة الآتية لشكل البرنامج بدون اتصال اي اجهزة بالجهاز

4- الشاشة الآتية لشكل البرنامج عند اتصال اي شئ بالجهاز

5- اضغط على العلامة السوداء الخاصة بمدخل السماعات

6- اختر من الشاشة نوع الجهاز المتصل بين السماعات و الميكروفون

7- تحقق من حل المشكلة

حلول اخرى سريعة