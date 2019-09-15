شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل إطلاق أيفون 11.. أبل تلغى ميزة الشحن اللاسلكى العكسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن الحظ السيئ لا يزال يحالف شركة " أبل " وذلك فيما يتعلق بميزة الشحن اللاسلكي، حيث كشف Sonny Dickson المتخصص فى تسريب أخبار أبل فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على تويتر، أنه رغم امتلاك هاتفى أيفون 11 وأيفون 11 برو لميزة الشحن اللاسلكى العكسى التى تتيح لهواتف أبل شحن الهواتف الأخرى لسلكيا بشكل عاكسي، إلا أن شركة أبل قامت لسبب غير معلوم بإلغاء هذه الميزة من هواتفها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذه الميزة كانت ستتيح لهواتف أبل شحن سماعات AirPods وساعة أبل الذكية بكل سهولة، فيما كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن أبل ستوفر ميزة الشحن اللاسلكى العكسى لعائلة أيفون 11، لكنها تراجعت عن الأمر فى اللحظات الأخيرة، فيما يشير Ming-Chi Kuo إلى أن السبب وراء تراجع أبل وإيقافها لهذه الميزة يرجع إلى كفاءة عملية الشحن، والتى لا تلبى متطلبات الشركة الأمريكية التى لديها معايير صارمة وعالية عندما يتعلق الأمر بمنتجاتها.

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فيما تعد هذه هى المرة الثانية التى تلغى أبل ميزة تتعلق بالشحن اللاسلكى، حيث قامت فى وقت سابق من هذا العام بإيقاف مشروعها AirPower والذى كان سيعمل كمنصة شحن لاسلكية لأجهزة الشركة.