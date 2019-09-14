Huawei تعمل على هاتف ذكي آخر مزود بالمعالج HiSilicon Kirin 990 الأحدث من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر هاتف ذكي غامض آخر من شركة Huawei مزود بالمعالج HiSilicon Kirin 990 في منصة إختبارات الأداء Geekbench، وعلى على الأرجح هو Huawei Mate 30 أو Huawei Mate 30 Pro لأن شركة Huawei على وشك الكشف عن كليهما. ومع ذلك، الإسم الرمزي المدرج في قاعدة بيانات Geekbench غير معروف، لذا فقد يكون هاتف مختلف تمامًا.

كل ما يمكنننا الحصول عليه من المعلومات المدرجة في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفا هو أن هذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية. هل يمكن أن يكون هذا الهاتف عبارة عن نسخة أخرى من الهاتف Huawei Mate 30 لم نسمع عنها بعد؟ أو يمكن أن يكون Honor V30 أيضًا، وهو الهاتف الذي أكد لنا الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيضم أيضًا المعالج HiSilicon Kirin 990، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيصل في المستقبل القريب.

في كلتا الحالتين، نحن بحاجة إلى تراكم المزيد من المعلومات قبل أن نتأكد من هوية هذا الهاتف، وما هي المواصفات التقنية الأخرى التي سيأتي إلينا بها.