لينوفو تدعم الابتكار في المنزل الذكي عبر أجهزة جديدة

تعمل لينوفو على الارتقاء بقدرات واستخدامات أجهزة أندرويد اللوحية والابتكارات في المنزل الذكي، وفي هذا الإطار، فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن طرح جهازين لوحيين ذكيين جديدين معززين بالمساعد الشخصي الذكي من جوجل (Google Assistant)، ويحملان اسم (Yoga Smart) و (Lenovo Smart Tab M8).

ويعمل الجهازان على تحويل الأجهزة اللوحية المتعددة الاستخدامات إلى أجهزة منزلية ذكية، تمتاز بالاستخدام البديهي السهل والمرن.

كما كشفت عن نسخة جديدة من الشاشة الذكية (Lenovo Smart Display)، بعد أن أعيد تصميمها مؤخرًا، لتظهر الآن بشكل رياضي وبحجم مدمج تحمل اسم (Lenovo Smart Display 7)، ليكون استخدامها مناسبًا في أي مكان تقريبًا داخل المنزل.

ويعتبر (Yoga Smart) و (Lenovo Smart Tab M8) جهازين مفضلين لأغراض الترفيه والوسائط، ويضمنان للمستخدمين تجربة غامرة ومريحة في المنزل الذكي، من دون الحاجة إلى استخدام اليدين، بفضل توافر خاصية نسق البيئة المحيطة من مساعد جوجل الشخصي، ما يجعل منها خيارًا مريحًا لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت ضمن الأجهزة الحديثة المستخدمة حاليًا في المنزل الذكي.

Yoga Smart:

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إلى جانب دعمه بالإمكانات الصوتية الواضحة والغنية، فإن جهاز (Yoga Smart) بشاشته البالغ حجمها 10.1 إنشًا، والمعززة بتقنية الوضوح العالي الكامل (FHD)، تجعل منه واحدًا من أفضل الأجهزة اللوحية لمضاعفة قدرات منصة المنزل الذكي.

وبالتزامن مع إطلاقه، فقد كشفت لينوفو أيضًا عن الجهاز اللوحي الآخر (Lenovo Smart Tab M8) الذي يمثل تجربة ترفيهية قصوى من لينوفو، لما يمتاز به من أداء قوي ووظائف استخدام متعددة، فضلاً عن أن شاشته ذات الوضوح العالي بحجم 8 إنشًا، تجعله جهازًا منزليًا ذكيًا بامتياز.

وبفضل منصة الشحن الذكية الخاصة به، يكون من السهل تحويله إلى منصة منزلية ذكية تعمل على مدار الساعة، ليكون مناسبًا تمامًا للعائلات متعددة الأجيال.

وبعد أن حل مكان سلسلة الأجهزة اللوحية (Yoga Tab 3)، فإن جهاز (Yoga Smart) يجمع بين أرقى التحديثات التي دخلت عالم المنزل الذكي، مع السمات المميزة التي جعلت منه الجهاز الترفيهي الأفضل بين المستخدمين.

كما يجمع بين الإمكانات المتطورة للصوت والفيديو، مع مسند خاص متعدد الوضعيات، ليتيح للمستخدم إمالة الجهاز أو حمله أو تعليقه، وهذا يعني توفير خيارات الاستخدام عند الوقوف أو الجلوس أو حتى في أثناء الاستلقاء لاستخدام الجهاز الذكي في جميع الأوقات، مع ضمان الحصول على تجربة كاملة في كل زاوية منه تقريبًا.

ونظرًا لتصميمه باستخدام المعدن والألمنيوم، فإن الجهاز يبدو وكأنه مصنوع يدوياً بدقة متناهية، وبلمسات نهائية ناعمة غير لامعة.

ويعتبر (Yoga Smart) جهازًا لوحيًا مثاليًا لمشاهدة العروض المفضلة، كما يضمن لمستخدميه تجربة مشاهدة واضحة تمامًا، من أي زاوية أو مسافة تقريبًا، كل ذلك بفضل الشاشة من نوع (FHD IPS) بحجم 10.1 إنشًا.

وتعمل أيضًا أحدث التقنيات الداخلية للتكامل بين اللمس والعرض (TDDI) على تعزيز التجربة الممتعة والاستجابة التفاعلية عند اللمس، كما صمم على نحو يساعد على تقليل الإجهاد الذي قد يصيب العينين.

وتتحقق متعة الاستماع بفضل وجود السماعات القوية المزدوجة من نوع (JBL Hi-Fi)، والتي تأتي معززة أيضًا بمكبرات صوت ذكية تعتمد على تفنية دولبي أتموس (Dolby Atmos)، ما يوفر صوتًا مريحًا تتردد أصداؤه في أرجاء المكان.

وباستخدام نسق البيئة المحيطة للمساعد الشخصي الذكي من جوجل، يمكنك تحويل الجهاز إلى إطار صور رقمي جميل، والتحكم بالموسيقى وبالأجهزة المنزلية الذكية، والوصول بسرعة إلى التحديثات المهمة.

Lenovo Smart Tab M8:

تكشف التعليقات الواردة من المستخدمين والبيانات المستقاة من أبحاث المستهلكين باستمرار، أنه في الوقت الذي تستخدم فيه الأجهزة اللوحية المحمولة في أثناء التنقل، إلا أنها قد تظل من دون استخدام لأكثر من 23 ساعة يوميًا إذا ما تركت في المنزل.

كما أن العديد من الأسر قد تنسى شحن هذه الأجهزة، وفي النهاية يهجرها مستخدموها وتتعرض للإهمال، على العكس تمامًا من الأجهزة المنزلية الذكية، مثل شاشة (Lenovo Smart Display) وساعة (Lenovo Smart Clock)، وهما جهازان متصلان باستمرار، ويمكن الاستفادة منهما بشكل دائم.

وفي ظل تنامي الإقبال على شراء الأجهزة الأكثر ذكاءً في المنازل، يمكن الآن للأجهزة اللوحية زيادة إمكاناتها الكامنة، بما في ذلك الشاشات الذكية للمساعدة في التحكم بمنزلك الذكي وتشغيل الفيديو والموسيقى، وحتى الإجابة عن الأسئلة، كما يكون كل ذلك ممكنًا من دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وبعد أن طرحت لينوفو جهاز (Lenovo Smart Tab M8)، أصبحت العائلات تمتلك أخيرًا جهازًا منزليًا مثاليًا متعدد الاستخدامات، فضلاً عن إمكانية المشاركة بين الكبار والأطفال، ما يضاعف خيارات استخدامه أيضًا كمنصة منزلية ذكية يمكن الاستفادة منها بشكل دائم.

وعند ربط الجهاز اللوحي بمحطة الشحن الذكية الخاصة به، يتم تحويله مباشرة إلى جهاز منزلي ذكي، يتميز بقدرته العالية للتعرف إلى الصوت، حتى عندما يكون بعيدًا عن اليدين من أي مكان في الغرفة من خلال السماعات المزدوجة عالية الأداء (الأنظمة المايكروكهربائية الميكانيكية).

وتستطيع اختبارات قدراته بتوجيه الأسئلة إلى المساعد الشخصي الذكي من جوجل، كأن تطلب منه معرفة الشخص الواقف على الباب الأمامي، وأنت تجلس على الأريكة أو المكتب أو السرير.

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وصممت لينوفو جهاز (Lenovo Smart Tab M8) لضمان سهولة المشاركة، فضلاً عن كونه جهازًا لوحيًا مذهلاً لتشغيل الوسائط لمتعة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويعمل الجهاز بمعالج رباعي النواة بتردد 2.0 جيجاهيرتز ويدعم الشبكة اللاسلكية بتردد 5 جيجاهيرتز التي صممت خصيًا لتشغيل الألعاب في أثناء الاتصال مع الشبكة أو بث الفيديو من دون حدوث أي توقف.

ويمكن من خلال الجهاز تمكين العديد من حسابات المستخدمين عن طريق خاصية التعرف على الوجه، أو كلمات المرور المتعددة لتحديد المستخدمين، حيث يمكنهم إنشاء حسابات معينة، ليدخل كل واحد منهم إلى ملفاته الخاصة، مع إتاحة الفرصة لكل واحد منهم لاختيار الخلفيات والتطبيقات وتخزين الملفات.

ويمكن لهذا الجهاز الاندماج بسهولة في أي منزل، حيث يأتي بغطاء معدني مميز كامل، وإطارات ضيقة صممت بدورها لتكمل ديكور المنزل الحديث.

وتم الأخذ في الحسبان عند تصميمه الاستخدامات والإعدادات المتعددة، ولن يظهر بأي حال غير منسجم مع بيئته بغض النظر عن مكانه، سواء في غرفة المعيشة أو المطبخ أو المكتب، وما إذا استخدم كجهاز لوحي أو منصة ذكية للمنزل.

Lenovo Smart Display 7:

تقدم لينوفو أيضًا للعائلات المزيد من الخيارات المناسبة لمنازلهم، وعلى وجه التحديد أحدث الإضافات إلى سلسلة شاشات (Lenovo Smart Display)، وهي شاشة (Lenovo Smart Display 7).

ومن أهم ما يميز هذه الشاشة المدمجة والمرنة أنها تتناسب مع أي مكان، مع اشتمالها على جميع الخصائص المرئية المساعدة التي يتوقعها المستخدم من أي شاشة ذكية، لاسيما وأنها تنتمي إلى فئة الشاشات التي تعمل باللمس من نوع (SD9 لتقدم عروضًا مذهلة في أرجائها بحجم 7 إنشًا.

وعند مقارنة الشاشة (Lenovo Smart Display 7) بالنسختين السابقتين، فإن الشاشة الجديدة تتميز بوجود إطار أقل سماكة، بالإضافة إلى وجود حساس الإضاءة المحيطة من أجل الحصول على صور أفضل وأكثر واقعية.

واستجابة لتعليقات العملاء وطلباتهم، فقد أضافت لينوفو سماعات أمامية إلى اليمين واليسار للحصول على صوت مجسم يمكن الاستمتاع به في غرفة أكبر لضمان المزيد من الوضوح.

وتحتوي الشاشة ذاتها أيضًا على قفل الخصوصية من نوع (TrueBlock)، وزر كاتم للصوت للمزيد من الخصوصية عند الحاجة.