تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض المؤثرات الضوئية في هاتف VIVO القادم NEX 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مدير الإنتاج لشركة VIVO مقطع فيديو تشويقي على Weibo اليوم يستعرض فيه المؤثرات الضوئية المميزة لهاتف NEX 3 المرتقب الإعلان عنه في 16 من سبتمبر الجاري.

قدمت شركة VIVO هواتف NEX منذ البداية بتصميم بكامل الشاشة، لتكون أولى الإصدارات المنافسة في الأسواق بهذا التصميم، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هذه السلسلة يعرف بهاتف NEX 3، والذي ظهر بالفعل في مقطع فيديو جديد.

وتعمل المؤثرات الضوئية في هاتف VIVO NEX 3 عند إستقبال المكالمات الصوتية، الرسائل أو أي إشعارات أخرى، كما تظهر المؤثرات أيضاً عند تشغيل الموسيقى في جانبي الشاشة، كما تتفاعل المؤثرات الضوئية بكفاءة مع الموسيقى.

كما أشار مدير إنتاج VIVO NEX إلى أن ميزة المؤثرات الضوئية تدعم التخصيص، حيث يمكن تخصيص مؤثرات خاص بالمكالمات، أو مؤثرات خاصة بالرسائل أو إشعارات وسائل التواصل الإجتماعي.

Advertisements

يذكر أن التسريبات كانت قد كشفت حتى الآن عن مواصفات هاتف VIVO NEX 3 الذي يأتي قريباً بحجم 6.89 إنش في الشاشة، بدقة عرض 2256 في 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus، ويأتي نموذج من الهاتف برقاقة مودم X50 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

بينما يضم هاتف VIVO NEX 3 إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh تدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 44W، ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في الشاشة.

المصدر

اعلان

