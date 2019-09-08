تكنولوجيا: هاتف Pixel 4 XL يظهر في صور حية باللون البرتقالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل للإعلان عن هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL خلال شهر أكتوبر القادم، واليوم يظهر الهاتف في أحدث تسريبات مصورة حية باللون البرتقالي.

تتخطى شركة جوجل معرض IFA هذا العام لتقدم الجيل الجديد من هواتف Pixel 4 خلال شهر أكتوبر، ولقد ظهرت الهواتف بالفعل في عدة تسريبات مصورة في الفترة الأخيرة، وفي أحدث الصور الحية رصد الهاتف بإختيار جديد في الألوان وهو البرتقالي.

وتقدم غالباً التسريبات التي تنشر قبل مؤتمر جوجل الكثير من التفاصيل حول مواصفات سلسلة Pixel قبل الإعلان الرسمي، ولا يختلف الحال هذا العام، حيث رصدت ألوان هاتف Pixel 4 XL الذي يأتي باللون الأبيض، والأسود، بينما يأتي التغيير الأكبر في تصميم الهواتف هذا العام في الكاميرة الخلفية المزدوجة التي تتميز بتصميم مربع في الجهة الخلفية.

Advertisements

وتؤكد التسريبات المصورة لهاتف Pixel 4XL اليوم على التفاصيل التي جاءت في تصريحات Roland Quandt سابقاً، حيث أشار إلى أن أحد نماذج هواتف Pixel 4 ينطلق هذا العام باللون البرتقالي.

المصدر

اعلان

