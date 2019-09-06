كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لينوفو تطلق أجهزة “ThinkBook” جديدة

متابعة-سنيار: واصلت لينوفو نشاطها في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق ThinkBook 14 و 15 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة السائدة في “لينوفو تيك لايف” أمس في برلين، ألمانيا.

يعمل الجهازان من خلال الجيل العاشر من معالج Intel Core i7، وتقوم لينوفو أيضا بتحديث ThinkBook 13 و 14s مع هذا المعالج الجديد.

تحتوي ThinkBooks الجديدة، المُغطاة بالألمنيوم والمغنيسيوم، على آلية تشغيل يقودها قارئ بصمات الأصابع، و WiFi 6 اختياري، ومصراع الكاميرا ThinkShutter، ومنافذ USB مخفية، ومفاتيح التشغيل السريع لسكايب، ومنفذ Gen2 USB-C كامل الوظائف.

صُنع جهاز ThinkBook، وفقا لشركة Lenovo، للمستخدم الذي يبحث عن أجهزة تحترم الخصوصية بميزانية محدودة، جذابة بصريا للعمل.

Advertisements

وقال إريك يو، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقطاع لينوفو SMB: “لقد صممنا ThinkBook خصيصا للقوى العاملة الجديدة التي تضم Gen Z و millennials، مع ميزات وتصميم يجعلها سهلة وسريعة الاستجابة مثل الهاتف الذكي”.

سيكون ThinkBook 14 و 15 متاحا في أوروبا أولا اعتبارا من نوفمبر ، وستبدأ أسعارها من 675 يورو و 665 يورو على التوالي.

سيكون ThinkBook 13 و 14 المحدثان متاحان أيضا بدءا من نوفمبر، بسعر 729 دولارا و 749 دولارا على التوالي في أمريكا الشمالية، وفقا لشركة لينوفو.