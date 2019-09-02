شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يبحث عن مواقع هبوط محتملة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدوا أن إيلون ماسك جاد في استعمار المريخ، حيث طلبت شركته الفضائية سبيس إكس من ناسا تزويدها بمواقع هبوط محتملة على الكوكب الأحمر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتشير صور HiRise الخاصة بشركة SpaceX إلى أنها مهتمة بمنطقة Arcadia في المريخ، التي تضم كلاً من البراكين والسهول الكبيرة المفتوحة، وتقوم SpaceX حاليًا ببناء نموذجين أوليين من المدارات وأكملت للتو قفزة قصيرة ناجحة من النموذج الأولى لـ Starhopper كاختبار لمحرك Raptor ، وفقًا لتقرير CNET.

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وتقوم SpaceX ببناء المركبة الفضائية Starship (المعروفة سابقًا باسم BFR) ، وهي مركبة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل مصممة لنقل البشر والإمدادات إلى المريخ، وفي مقابلة مع أكسيوس ، قال موسك أن هناك "فرصة بنسبة 70 في المائة للذهاب إلى المريخ" ، على الرغم من "فرصة جيدة" لعدم تمكنه من النجاة سواء في الطريق أو بعد الهبوط.

وقد طرح ماسك في وقت سابق فكرة أن جعل المريخ أكثر دفئًا سيكون أمرًا حاسمًا في جعله صالحًا للإنسان وأن إحدى طرق القيام بذلك هي إطلاق أسلحة نووية حرارية لإنشاء "شمس" صغيرة فوق المناطق، والفكرة هي تحويل أي ثاني أكسيد الكربون المجمد إلى غاز، وبالتالي هندسة غاز الدفيئة.

ثم طرح ماسك نظرية جديدة، دون التخلي عن فكرة المريخ النووية، حيث قال. "قد يكون من المنطقي أن يكون لدينا الآلاف من الأقمار الصناعية العاكسة الشمسية لتدفئة المريخ مقابل شمس اصطناعية "، وأضاف: "تشير كوكب المريخ إلى تيار مستمر من انفجارات الانصهار النووي المنخفضة للغاية فوق الغلاف الجوي لتكوين شمس اصطناعية. يشبه هذا إلى حد كبير شمسنا، فإن هذا لن يتسبب في أن تصبح المريخ مشعة".