تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف Lenovo A6 Note قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Chang Cheng من شركة لينوفو صور رسمية لهاتف الشركة Lenovo A6 Note الذي ينطلق قريباً في فئة هواتف لينوفو المتوسطة بنتوء القطرة في الشاشة وكاميرة خلفية مزدوجة.

رصدت أحدث الصور الرسمية لهاتف Lenovo A6 Note مؤخراً على Weibo، والذي أعتمد في NBTC في تايلند خلال الفترة الماضية، كما ظهر في Geekbench بنموذج رقم L19041.

كشفت تسريبات Geekbench السابقة حول هاتف Lenovo A6 Note عن بعض مواصفات الهاتف الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ويعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie.

وفي الصور الرسمية لهاتف Lenovo A6 Note يظهر الهاتف بتصميم نتوء القطرة في الشاشة، كما يتميز بإطارات نحيفة، بينما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع فلاش LED، كما يتوسط الجهة الخلفية للهاتف مستشعر للبصمة.

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وفي الجزء العلوي من تصميم الهاتف يأتي مدخل 3.5مم للسماعات، بينما يظهر منفذ microUSB للشحن في الجزء السفلي من الهاتف، أيضاً تأتي فتحة SIM في الجانب الأيسر من الهاتف، بينما يأتي الجانب الأيمن بزر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

ويظهر هاتف Lenovo A6 Note في الملصق الإعلاني الرسمي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأزرق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتفي في حدث يقام في بكين قريباً.

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