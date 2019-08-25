الصين تفرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفات جمركية إضافية قدرها 10 بالمئة على مجموعة من المنتجات المستوردة من الصين لإلحاق بعض الضرر بالإقتصاد الصيني، فقد قررت الجمهورية الصينية بدورها اليوم فرض تعريفات جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي.

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم أن الصين تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة نحو 75 مليار دولار أمريكي، ردا على زيادات الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا. وأضافت اللجنة في بيان لها أن زيادات الرسوم الجمركية سيجري تطبيقها على دفعتين، الأولى أول سبتمبر الساعة 12:01 ظهرا بتوقيت بكين، والثانية 15 ديسمبر الساعة 12:01 ظهرا بتوقيت بكين.

وبموجب القوانين واللوائح التي صدق عليها مجلس الدولة، فإن منتجات يصل إجماليها إلى 5078 صنفا، وتشمل النفط الخام وفول الصويا والفول السوداني والمأكولات البحرية والدجاج والفاكهة والخضروات وفراء الحيوانات، ستخضع لتطبيق الرسوم الإضافية بنسبة 10 بالمئة أو 5 بالمئة. وأكد البيان أن فرض الرسوم الجمركية الإضافية ليس سوى استجابة إجبارية على الأحادية والحمائية التجارية من جانب الولايات المتحدة.

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وأضاف أن العالم يتطلع إلى أن يشارك الجانبان على نحو نشط في بناء نظام اقتصادي وتجاري بين الصين والولايات المتحدة، يقوم على التوازن والشمول وتحقيق مصلحة الطرفين، كما يتطلع العالم إلى أن يتعاون الجانبان في حماية النظام التجاري التعددي وإصلاحه، وتعزيز التعاون المربح لجميع الأطراف مع البلدان الأخرى. وتابع البيان ” نأمل في أن تحل الصين والولايات المتحدة الخلافات بطريقة مقبولة من الجانبين على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والنية الحسنة واتساق الأفعال مع الأقوال “.

وأضاف أن الصين تؤكد مجددا أن التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح للصين والولايات المتحدة، وأن الوضع المربح للطرفين سيقود نحو مستقبل أفضل. وكما سبق وأشرنا، فقد كانت الحكومة الأمريكية أعلنت في 15 أغسطس أنها تعتزم فرض رسوم إضافية نسبتها 10 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، على دفعتين، الأولى في أول سبتمبر والثانية في 15 ديسمبر.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الأمريكية زادت من تصاعد الاحتكاكات التجارية الثنائية، ما يضر على نحو بالغ بمصالح الصين والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان، كما يمثل تهديدا كبيرا على النظام التجاري التعددي ومبادئ حرية التجارة.