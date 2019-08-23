الإعلان رسميًا عن الهاتفين Vivo iQOO Pro و Vivo iQOO Pro 5G مع مواصفات تقنية متقدمة وأسعار مُغرية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Vivo iQOO Pro و Vivo iQOO Pro 5G. وكما يوحي إسمهما، فهذين الهاتفين يأتيان بنفس التصميم وبنفس المواصفات التقنية بإستثناء أن الهاتف الأول يدعم شبكات 4G كحد أقصى، بينما يدعم الهاتف الثاني ما يصل إلى شبكات 5G.

يضم الهاتفين Vivo iQOO Pro و Vivo iQOO Pro 5G شاشة AMOLED حساسة للمس بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذين الهاتفين يأتيان كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W، ويضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذين الهاتفين كذلك بنظام Android 9 Pie وبواجهة FuntouchOS 9. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد ذكرت شركة Vivo أنها ستقوم بعرض نسخة 8GB/128GB من الهاتف Vivo iQOO Pro للبيع مقابل 451 دولار أمريكي، بينما ستعرض نسخة 12GB/128GB للبيع مقابل 493 دولار أمريكي.

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أما بخصوص الهاتف Vivo iQOO Pro 5G، فهو سيكون معروضًا للبيع بثلاث نسخ مختلفة بحيث تم تسعير نسخة 8GB/128GB بما يعادل 536 دولار أمريكي، ونسخة 8GB/256GB بما يعادل 564 دولار أمريكي، ونسخة 12GB/128GB بما يعادل 578 دولار أمريكي. وجدير بالذكر أنه سيتم عرض كل من Vivo iQOO Pro و Vivo iQOO Pro 5G باللونين الأزرق والأسود مع العلم بأنهما يمتازان بنفس الأبعاد على الرغم من أنهما يختلفان بنحو 2 جرامات على مستوى الوزن.

الهاتف Vivo iQOO Pro متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق في الصين مع العلم بأن عملية شحن الطلبات ستبدأ يوم 30 أغسطس، وهو اليوم حيث سيصل هذا الهاتف إلى رفوف المتاجر. أما بخصوص الهاتف Vivo iQOO Pro 5G، فهو سيكون متوفرًا للبيع المسبق المحدود يوم غد السبت مع العلم بأنه سيُعرض للبيع بشكل رسمي في اليوم 2 سبتمبر. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان هذين الهاتفين سيشقان طريقهما إلى الأسواق العالمية.