شركة مُصنعة للأغطية الواقية تُلمح إلى دعم هواتف iPhone 11 القادمة للقلم Apple Pencil

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق القلم الإلكتروني Apple Pencil، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كانت هواتف iPhone ستدعم هذا القلم الإلكتروني. لقد سمعنا شائعات بأنه قد يصل إلى هواتف iPhone التي وصلت في العام 2018، ولكن من الواضح أن ذلك لم يتحقق، ومؤخرًا سمعنا كذلك بأن دعم القلم Apple Pencil قد يصل إلى هواتف iPhone المتوقع صدورها في شهر سبتمبر المقبل.

يبدو أن هذه الشائعات تكتسب المزيد من المصداقية لأنه في سلسلة من المنشورات على متجر MobileFun البريطاني، تظهر لنا بعض أغطية Olixar الواقية المصممة للجيل المقبل من iPhone والذي تشير إليه الشركة بإسم iPhone 11 Pro. ما يلفت الإنتباه في تصميمها هو وجود أخذوذ في الجهة الخلفية حيث من المتوقع أن يتم وضع القلم الإلكتروني Apple Pencil.

ووفقا لوصف Olixar، فهو يقول : ” هذا الغطاء الواقي الجلدي الأسود الرائع من Olixar للهاتف iPhone 11 Pro مصنوع من جلد حقيقي ممتاز، ويوفر تصميمًا مذهلاً وحماية مرموقة لهاتفك في حزمة رفيعة وأنيقة، مع مزيد من الراحة من أخذوذ Apple Pencil “.

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عندما يتعلق الأمر بالشركات المصنعة للأغطية الواقية التي تتوقع تصاميم الهواتف الذكية، فمن المنطقي أن يكون لدى بعض هذه الشركات بعض المصادر التي تمنحها المعلومات عن الأجهزة القادمة من أجل إطلاق الأغطية الواقية لتلك الأجهزة بمجرد وصولها إلى السوق أو قبل ذلك بفترة وجيزة. والتخمين البديل هو أن بعض الشركات تقوم بتكهن التصميم بناء على التسريبات والشائعات لإصدار الملحقات مبكرًا، لذلك يصعب تحديد من يمكن أن يكون على صواب، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.