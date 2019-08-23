أبرز 5 توجهات للتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي لعام 2019

تتطور منصات التواصل الاجتماعي وطرق استخدام الناس لها باستمرار، لذلك فإن متابعتك لعادات المستخدمين والتحولات التسويقية يمكن أن يساعدك على تطوير إستراتيجية أكثر فعالية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع حصولك على أفضل قيمة لوقتك وأموالك التي تنفقها على الإعلانات.

فيما يلي أبرز 5 توجهات في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي لعام 2019:

1- البيع المباشر عبر منصات التواصل Social selling:

تعتبر منصات التواصل الاجتماعي مكانًا مناسبًا للحصول على بيانات العملاء المحتملين، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة 61% من المسوقين في الولايات المتحدة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات العملاء المحتملين، ونسبة 27% يستخدمونها لمراقبة المحادثات حول العلامة التجارية التجارية، ونسبة 12% يستخدمونها لأسباب أخرى.

كما تشير الإحصاءات إلى أن إستراتيجيات البيع عبر منصات التواصل Social selling قد زاد الاعتماد عليها في عام 2019، حيث إن نسبة 40% من الشركات التي شاركت في استطلاع Hootsuite أشارت إلى أنها تبنت تنفيذ استراتيجيات البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام.

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2- الاستماع الاجتماعي Social listening:

يمكن تعريف (Social listening) بأنه عملية مكونة من خطوتين، أولاً: تقوم بمراقبة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على الإشارات إلى علامتك التجارية، والمنافسين، والمنتج وأي كلمات رئيسية ذات صلة بعملك، ثانيًا: تجمع هذه البيانات ثم تقوم بتحليلها، والبحث عن أفضل الطرق لاستغلالها بما يتناسب مع العلامة التجارية بشكل عام.

يوجد حالات استخدام متعددة للاستماع الاجتماعي منها: إدارة الأزمات، زيادة الوعي بالعلامة التجارية، متابعة العملاء، إلخ. وبما أن 90% من المستهلكين يحاولون الوصول إلى العلامات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن تعمل هذه العلامات التجارية على استغلال هذه الميزة والتفاعل مع هؤلاء العملاء، و تفعيل الاستماع الاجتماعي يجعل هذه العملية أقل تعقيدًا.

تعد السرعة في الرد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتوقع 78% من الأشخاص الذين ينقلون الشكاوى إلى العلامات التجارية عبر تويتر الحصول على استجابة في غضون ساعة. عندما لا يحصل المستخدمون على الدعم كما هو متوقع، يشارك 29% من الناس تجربتهم مع أصدقائهم أو أفراد أسرهم، بينما يشكو 15% الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب تكتسب أدوات (Social listening) انتشارًا كبيرًا.

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3- التسويق عبر المؤثرين:

يعتبر (التسويق عبر المؤثرين) Influencer marketing أحد أهم توجهات التسويق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تخطط 67% من العلامات التجارية لزيادة ميزانيات الإنفاق على هذا التوجه خلال العام القادم، وخاصة للترويج عبر إنستاجرام.

وفقًا لموقع WebFX؛ فإن التسويق من خلال أشهر المؤثرين يعتبر مكلفًا للغاية، حيث إن المؤثر الذي يمتلك حسابًا به أكثر من مليون متابع يمكن أن يتقاضى أكثر من 10 آلاف دولار لكل مشاركة، في حين إذا زاد عدد المتابعين عن مليوني متابع فقد يكلف ذلك 100 ألف دولار أو أكثر.

لذلك يعتبر استخدام المؤثرين ذوي أعداد متابعين أقل (Micro-influencers) أكثر فعالية من حيث التكلفة، كمت تشير الإحصائيات أنهم أكثر فاعلية 6.7 مرة في التفاعل من المؤثرين ذوي أعداد المتابعين الكبيرة.

4- زيادة الاعتماد على القصص:

أصبح نشر المحتوى عبر ميزة القصص أحد أهم توجهات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، حيث تشير التقارير إلى أن 4 من أصل 5 علامات تجارية كبيرة تستخدم بالفعل القصص في الترويج لمنتجاتها. وذلك لأن المشاركات عبر القصص تنمو بمعدل 15 مرة أسرع من المشاركات المستندة إلى خلاصات الأخبار.

5- زيادة الطلب على الإعلانات:

انتشرت الإعلانات بأشكال مختلفة، مثل: إعلانات القصص الممولة، والبوستات المروج لها promoted posts، والعلامات التجارية المُقترحة لمتابعتها، وغير ذلك، وهي الآن عنصر أساسي في كل منصة.

وفقًا لاستطلاع رأي قامت به شركة Hootsuite، فإن 78% من المسوقين إما استثمروا في الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو يخططون للقيام بذلك في العام المقبل. كما يذكر التقرير نفسه أن 64% من المسوقين يروا أن معدل الوصل الطبيعي organic reach انخفض وأنهم بحاجة إلى زيادة ميزانيات الإعلانات المدفوعة، كما يرى نسبة 58% أن تغيير خوارزميات فيسبوك أصبح مشكلة عليهم مواجهتها.

يستحوذ فيسبوك وحده الآن على نسبة 23% من إجمالي الإنفاق الإعلاني الرقمي في الولايات المتحدة، كما زادت تكاليف معدل النقرات CTR في فيسبوك بنسبة 61%، وزادت التكلفة لكل ألف ظهور CPM بنسبة 112% عن العام الماضي.