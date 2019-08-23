بيلكن تكشف الستار عن شاحنها المتنقل الجديد BOOST↑CHARGETM POWER BANK 2K لمستخدمي ساعات Apple الذكية...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة بيلكن، المتخصصة في مجال ملحقات الأجهزة المحمولة، عن إطلاق وحدة الشحن المتنقل الجديدة Boost↑ChargeTM Power Bank 2K المصممة حصرياً لمستخدمي ساعات Apple الذكية في الشرق الأوسط الذين يحتاجون إلى حل سريع لشحن ساعاتهم، أو يرغبون بالحصول على مصدر بديل للشحن أثناء التنقل. ويعتبر شاحن Boost ChargeTM Power Bank 2K المتنقل الخيار الأمثل لمستخدمي الساعات الذكية التي تطورها شركة Apple، حيث يتميز بتصميمه النحيف وخفيف الوزن، مما يجعله ملائماً لحمله بسهولة في الجيب أو حقيبة المستلزمات الضروررية أثناء التنقل. كما تأتي وحدة الشحن المتنقلة الجديدة مع بطارية قوية بطاقة 2200 مللي أمبير في الساعة والتي تعمل على زيادة وقت استخدام ساعة Apple Watch بمعدل 63 ساعة إضافية.

ويُعد الشاحن المتنقل المُعتمد بشهادة Mfi من شركة آبل مناسباً لإعادة شحن ساعة Apple Watch عدة مرات يومياً كما أنه يدعم وضعية Nightstand، الذي يتيح للمستخدمين متابعة ميزات التنبيه في الساعة أثناء عملية الشحن.

وقال فؤاد مير، مدير المبيعات في "بيلكن" الشرق الأوسط وأفريقيا: " تعتبر مشكلة نفاد شحن بطارية الساعة الذكية وعدم القدرة على الاستمتاع بميزاتها أثناء التنقل واحدة من التحديات التي يواجهها مستخدمو ساعات Apple Watch في الشرق الأوسط، لذلك قمنا في "بيلكن" بتصميم شاحن Boost ↑ ChargeTM Power Bank 2K المتنقل الجديد الذي يمثل حلاً قوياً ومتطوراً يضمن للمستخدم ليس فقط زيادة وقت استخدام ساعته الذكية لمدة 63 ساعة إضافية، ولكن أيضاً وضعية Nightstand ، مما يجعله خياراً مثالياً لأولئك الذين يقومون برحلة ليلية".

يمتاز شاحن Boost ↑ ChargeTM Power Bank 2K الجديد بكونه مدعوماً بالتكنولوجيا نفسها التي تتميز بها محفظة منتجات بيلكنBoost ↑ ChargeTM لحلول الشحن والحائزة على براءة اختراع. على سبيل المثال، يأتي الجهاز مزوداً بدارات ذكية تعمل على اكتشاف ساعات Apple Watch المتصلة لتوفير شحن مثالي لها.

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تشمل الميزات الإضافية مؤشرات بأضواء LED لمساعدة المستخدم على مراقبة عمر البطارية، إلى جانب أجهزة استشعار ذكية يمكنها إيقاف تشغيل الجهاز عند اكتشاف أي خلل في الوحدة.

وفي حالة حدوث أي أضرار أثناء عملية الشحن المنتظم، سيغطي ضمان الملحقات المتصلة الخاص بشركة Belkin تكاليف إصلاح أو استبدال الوحدة بقيمة تصل إلى 2500 دولار أمريكي.

ويأتي شاحن Boost ↑ ChargeTM Power Bank 2K الجديد مع كابل micro-USB بحجم 6 بوصات لتسهيل عملية إعادة الشحن، ويتوفر حالياً في جميع متاجر التجزئة الرئيسية وعبر الإنترنت مقابل 299 درهم إماراتي.