كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو|هاتف “Samsung Galaxy Note 10+ 5G” ينجح في اختبارات المتانة

متابعة-سنيار: Samsung Galaxy Note 10+ 5G هو أفضل هاتف ذكي من سامسونج، وقد تم اختبار متانة الجهاز من Zack عبر JerryRigEverything.

في الفيديو، يمكنك مشاهدة Galaxy Note 10+ 5G الجديد وهو يمر بعدد من اختبارات المتانة، تشمل اختبار الخدش، واختبار النسخ، واختبار الانحناء، مما يتيح لك معرفة أداء أفضل جهاز Samsung.

كما نرى من الفيديو، كان أداء الهاتف جيدا في اختبار الخدش مع ظهور الخدوش في المستويين 6 و 7، وهذا يتماشى مع غالبية الهواتف المتوفرة في السوق.

قدم الجهاز أيضا أداءا جيدا في اختبار الحرق واختبار الانحناء دون أي تلف دائم بالهاتف.