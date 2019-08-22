تكنولوجيا: شركة Honor تكشف عن وحدة HONOR Gamepad لدعم الألعاب على هواتف الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor إكسسوارات جديدة لمستخدمي هواتف الأندوريد ينطلق بعنوان HONOR Gamepad، كما يدعم إصدار الأندوريد القادم الإتصال بوحدة تحكم Elite الجديدة الخاصة بأجهزة Xbox.

تنافس العديد من الشركات خلال الفترة القادمة في خدمات بث الألعاب ومنها Stadia من جوجل، وxCloud من مايكروسوفت، إلا الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد بدأت في التحول أيضاً لدعم الهواتف لتقدم تجربة إحترافية في الألعاب من خلال هواتف مخصصة أو من خلال ملحقات مخصصة للهواتف، وشركة HONOR هي أحدث الشركات التي كشفت عن ملحق HONOR Gamepad مؤخراً.

قد لا تحتاج الألعاب على هواتف الأندوريد إلى ملحقات أو إكسسوارات مخصصة، حيث تأتي الألعاب على هواتف الأندوريد بتجربة رائعة مع خاصية اللمس في الشاشة، أيضاً لا تدعم الكثير من ألعاب الهواتف الذكية الإدخال بطريقة أخرى مع خاصية اللمس.

إلا أن الكثير من التوقعات تشير في الفترة الأخيرة إلى تحول قادم في تجربة الألعاب على الهواتف الذكية، يتيح تشغيل الألعاب المخصصة للأجهزة الغير محمولة على الهواتف الذكية، وهو ما سيتطلب بالتأكيد وحدات وإكسسوارات مخصصة للهواتف الذكية.

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ولقد قدمت ASUS وشاومي هواتف مخصصة للألعاب خلال الفترة الماضية، بينما تتجه شركة Honor إلى تطوير إكسسوارات مخصصة للألعاب، مع إكسسوار Gamepad الجديد، الذي يأتي بأزرار التحكم من جهة واحدة بتصميم يحاكي ما قدمت شاومي في الإكسسوار المخصص لهاتف Black Shark.

كما أشير إلى أن تحديث الأندوريد القادم يكشف عن دعم وحدة التحكم في الألعاب اللاسلكية Xbox Elite عبر USB، إلا أن الإتصال اللاسلكي لوحدة التحكم لا يدعم تقنية البلوتوث في الوقت الحالي، لذا نترقب التحول والتطورات الجديدة في تجربة الألعاب على الهواتف الذكية.

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