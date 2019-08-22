سامسونج تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie لكل من Galaxy Tab S3 و Galaxy Tab A 2017

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J3 2017، والأن قررت الشركة الكورية الجنوبية أن تبدأ بإصدار نفس التحديث للجهازين اللوحيين Galaxy Tab S3 و Galaxy Tab A 2017. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليًا إصدار تحديث Android 9 Pie لنسخة LTE من Galaxy Tab S3 في كل من ماليزيا وفيتنام والفلبين، بينما يجري إصدار نفس التحديث للجهاز اللوحي Galaxy Tab A 2017 في ماليزيا فقط في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع وصول هذا التحديث لكلا الجهازين اللوحيين في المزيد من المناطق خلال الأيام والأسابيع القادمة.

هذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج والتي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، كما أنه يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس إلى Galaxy Tab S3 والإصلاحات الأمنية لشهر يونيو إلى Galaxy Tab A 2017.

عموما، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك اللوحي يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.