فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة سامسونج بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في وقت سابق من هذا العام، كانت الملاحظات بشأن شاشة Infinity-O الجديدة المُستخدمة في هذه الهواتف مُتباينة. تبنى البعض تصميم الثقب الجديد بشكل إيجابي بينما إحتقره الآخرون. ثم رأينا عددًا كبيرًا من الخلفيات الإبداعية الجديدة التي ساعدت على إخفاء الثقوب في الشاشات على الشبكة الإجتماعية Reddit قبل أن تشق طريقها بعد ذلك إلى متجر Galaxy Store التابع لشركة سامسونج.
أما وقد قلنا ذلك، فقد تلقت سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة نفس المُعاملة نظرًا إلى أنها جاءت بدورها مع شاشات من نوع Infinity-O بإستثناء أنه في حالة هواتف سامسونج الرائدة الجديدة تم تضمين الثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة بدلاً من الجزء الأيمن العلوي كما هو الحال في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.
إذا قمت بشراء الهاتف Galaxy Note 10 أو +Galaxy Note 10، فبإمكانك الإنتقال إلى قسم الثيمات في متجر Galaxy Store والإختيار من بين مجموعة واسعة من الخلفيات الإبداعية من بعض الفنانين مثل Marylou Faure و Scott Martin و Gemma Correll مجانًا. يتم تكييف هذه الخلفيات أيضًا لدعم طرازات Galaxy S10 وتقول شركة سامسونج أنها ستعمل مع المزيد من الفنانين لإنشاء المزيد من الخلفيات المماثلة في المستقبل.
New phone, new artists, new wallpapers. 🥳🥳🥳— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 21, 2019
Unpack your #GalaxyNote10 and pack it up with fresh work from @burnttoastcre8v, TRNZ, @gemmacorrell, and @MarylouFaure. Download now at the Galaxy Store: https://t.co/uXGxwGWwgZ pic.twitter.com/60V0JJHYU9
كانت هذه تفاصيل خبر الخلفيات المصممة لإخفاء ثقب الشاشة في هواتف Galaxy Note 10 متاحة الآن على متجر Galaxy Store لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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