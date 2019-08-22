شاهد الهاتف +Galaxy Note 10 يخضع لعدد من إختبارات الصلابة في هذا الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر +Galaxy Note 10 أكبر عضو في سلسلة هواتف Galaxy Note Series حتى الآن، فهو يضم شاشة ضخمة بقطر 6.8 إنش مع إطار نحيف للغاية، وبالتالي هل سيكون هذا الهاتف قادرًا على أن ينجو من إختبارات الخدش والحرق والثني؟

نشر اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything فيديو جديد يُخضع فيه الهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج لعدد من إختبارات الصلابة. إذا كنت تريد أن ترى الهاتف +Galaxy Note 10 وهو يخضع لهذه الإختبارات وكيف كان أداؤه في النهاية، فشاهد مقطع الفيديو أدناه.

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على الرغم من أن القلم الإلكتروني S Pen يُوفر إيماءات جديدة تعتمد على الجيروسكوب والبلوتوث، إلا أن السطح الخارجي لا يزال مصنوعًا من البلاستيك المطلي وينقسم إلى نصفين تحت الضغط. وكما هو الحال مع Galaxy Note 9، فالهاتف +Galaxy Note 10 الجديد لا يسمح لك بإدخال القلم الإلكتروني S Pen إلى الخلف.

قامت شركة سامسونج بإستخدام طبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية في الواجهتين الأمامية والخلفية، ولكن قررت شركة سامسونج هذا العام إضافة طبقة واقية إضافية لشاشة الهاتف +Galaxy Note 10. ونتيجة لذلك، فقد كانت كلا واجهتي الهاتف مقاومة للخدوش إلى غاية المستوى السادس من مقياس Mohs. حتى مع الخدوش العميقة من المستوى 7، لا يزال مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية يعمل بشكل طبيعي.

أخيرًا، يأتي إختبار الثني حيث أثبت الهاتف +Galaxy Note 10 أنه ليس جميلاً فحسب، بل إنه قوي أيضًا. لم يكن لدى الهاتف نقاط ضعف في هيكله مما مكنه من تخطي هذا الإختبار بنجاح. وحتى في الإتجاه الأخر، كان هناك قدر ضئيل جدًا من الإنحاء دون أن تتعرض الطبقات الزجاجية للكسر.