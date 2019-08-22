الهاتفين Galaxy A30s و Galaxy A50s يصلان رسميًا مع كاميرات جديدة، وتصميم جميل في الواجهات الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy A50s و Galaxy A30s. وكما يوحي إسمهما، فهما يأتيان بتحسينات طفيفة على مستوى المواصفات التقنية مع الإحتفاظ بنفس التصميم تقريبًا.

Samsung Galaxy A50s

وبالنسبة للهاتف Galaxy A50s، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل Infinity-U Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9610، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy A50s الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق الهاتف Galaxy A50s الجديد غير متاحة لدينا في الوقت الراهن.

Samsung Galaxy A30s

أما بخصوص الهاتف Galaxy A30s، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-V Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 25 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy A30s الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق الهاتف Galaxy A30s الجديد غير متاحة لدينا في الوقت الراهن.