فيفو تكشف عن سلسلة هواتف Y الجديدة كلياً

كشفت شركة فيفو عن سلسلة الهواتف الجديدة Y في السوق الإماراتي لتقدم تجربة احترافية متكاملة في عالم التصوير مع الكاميرا الثلاثية الجديدة كلياً وتقنية العرض الكامل المعززة ببطارية هائلة بسعة 5000 ميلي أمبير توفر الطاقة بشكل مستمر للاستمتاع أكثر بالهاتف دون القلق من ضرورة الشحن.

وتتضمن السلسلة الجديدة ثلاث طرازت هي: (Y12)؛ و (Y15)؛ و (Y17)، المصممة بهدف تلبية احتياجات جيل الألفية الثالثة ونمط حياتهم المتسارع.

وأكد ألان فانج، الرئيس التنفيذي لفيفو في الإمارات، أن سلسلة Y الجديدة كلياً، والتي تتضمن ثلاثة هواتف، مصممة وفق رؤية مستقبلية تستطلع احتياجات الجيل الجديد لجهة قدرات التصوير الاحترافية.

وقال: مدفوعة بشغفها لتلبية احتياجات الجيل الشاب، تعتبر سلسلة Y الجديدة من فيفو، برهاناً على التزامنا التام بطرح أحدث التقنيات والمزايا المتقدمة لزبائننا من الجيل الجديد في كافة أنحاء العالم، وإنها مجموعة رائعة صممت لتقدم المزيد للشباب بغض النظر عن نمط حياتهم.

اللقطات الاحترافية الأمثل بمتناول يديك:

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أصبح التقاط أجمل الصور ذات الدقة العالية أمراً في منتهى اليسر مع مجموعة Y الجديدة من فيفو، وبات بإمكان المستخدمين – من خلال الكاميرا الثلاثية التي تجمع بين عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة مخصصة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل – التقاط صور احترافية دون أي جهد يذكر، كما أن الزاوية العريضة للعدسة الثانية التي تصل إلى 120 درجة ستمكنكم من التقاط المزيد كل يوم.

الحافة الدقيقة لعرض أجمل:

تصل مساحة الشاشة في السلسلة الجديدة إلى 6.35 إنشًا بتقنية العرض الكامل في الطرازات الثلاث للمجموعة، وتغطي الشاشة نسبة 89 في المئة من سطح الهاتف مع هوامش دقيقة للغاية على الجوانب الأربعة ونسبة عرض تصل إلى 19.3:9 مما يساهم في سهولة التحكم بالهاتف بيد واحدة مع وجود كافة أزرار التحكم بمتناول اليد.

البطارية الرائدة في فئتها:

في إطار دعم هذه التقنيات الرائعة في السلسلة الجديدة، زودت فيفو هواتفها ببطارية هائلة الحجم بسعة 5000 ميلي أمبير بهدف إزالة قلق المستخدم من ضرورة الشحن المستمر للهاتف، حيث بإمكان هؤلاء اليوم الاستمتاع بالتقاط الصور والفيديوهات أو اللعب على الهاتف دون القلق من انتهاء الشحن كما كان الأمر في الماضي.

وتقدم كافة الطرازات (Y12)؛ و (Y15)؛ و (Y17) تجربة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى لتلبية الاحتياجات المختلفة لزبائن فيفو حول العالم.

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Y17 مخصص لعشاق السيلفي والاتصال الدائم أثناء التنقل:

أصبحت اللقطة المثالية في متناول الجميع مع (Y17) وبمنتهى السهولة، والفضل بالطبع يعود إلى الكاميرا الثلاثية الجديدة كلياً والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل مع تكنولوجيا تصحيح الوجه التي تمنحك القدرة على التقاط أجمل صور السيلفي ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي فوراً.

أما لأولئك العاشقين للسفر والتنقل والذين يريدون البقاء متصلين بالإنترنت على الدوام، فإن بطارية (Y17) توفر بسعة 5,000 ميلي أمبير راحة قصوى وضمان للبقاء متصلاً على مدار الساعة، وتحديداً مع تقنية الشحن السريع التي تتوافر في هذا الجهاز مع معايير الأمان التسعة الأحدث عالمياً.

Y15 مصمم لبية الاحتياجات الاجتماعية المتعددة للزبائن:

يصنف جهاز (Y15) ضمن الفئة الرياضية لسلسلة Y من فيفو، مع شاشة بقياس 6.35 إنشًا تغطي 89 في المئة من سطح الهاتف مع تقنية العرض الكامل بحواف ضيقة للغاية، ليكون الجهاز المثالي لمتابعة الأفلام والاستمتاع بالمحتوى الاجتماعي على قنوات التواصل المختلفة.

وزودت فيفو هاتف (Y15) بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب الكاميرا الثلاثية في الجهة الخلفية، ليكون بذلك الهاتف الأفضل في فئته لجهة القدرات التصويرية، وتحديداً مع تقنيات تجميل الوجه التي تتوافر في الهاتف لتمنح الزبائن القدرة على التقاط صور لذكريات لا تنسى.

Y12 يجمع كل المزايا الأساسية لخدمة احتياجاتك اليومية:

يوفر الهاتف كافة المزايا والتقنيات الرائدة في الهواتف الذكية لتلبية كافة احتياجاتك اليومية، حيث تم تزويده ببطارية هائلة بسعة 5000 ميلي أمبير توفر إمدادات مستمرة من الطاقة للاستمتاع بالتصوير والفيديو والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تقنية متطورة لترشيد استخدام الطاقة وتعزيز ديمومة البطارية.

ويحافظ طراز (Y12) على وعد الشركة المصنعة بتقديم تجربة تصوير احترافية مع الكاميرا الثلاثية المتطورة وتقنية العرض الكامل لتلبية احتياجات جيل الألفية الثالثة والاستمتاع بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي من فيفو.

المنتجات المتاحة:

تتوافر سلسلة Y في السوق الإماراتي حالياً ويمكن التواصل مع الموزعين الرسميين لمعرفة الأسعار، حيث يتوفر جهاز (Y17) باللون الأزرق المعدني والبنفسجي الأرجواني، بينما يتوفر جهاز (Y15) باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري، في حين يتوفر جهاز (Y12) باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري.