كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| الآلات المعروضة في المؤتمر العالمي للروبوت في الصين يمكنها الطيران والسباحة وحتى إجراء جراحة في الدماغ

متابعة-سنيار: يتم عرض أحدث الروبوتات في مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019 في بكين، والذي يستمر من 20 إلى 25 أغسطس، ومن المتوقع أن يجذب حوالي 200 ضيف من 22 دولة.

يضم المؤتمر سلسلة من مناطق المعارض الخاصة بالتقنيات والمنتجات الآلية الجديدة – بما في ذلك الخدمات اللوجستية الطبية والمتعددة الجوانب والأذكياء – بالإضافة إلى أربع مسابقات مع 4500 مشارك احترافي متوقع.

سيتم عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا من الآن وحتى نهاية المؤتمر.

ومن بين المشاركين في المعرض، HRG Robotics، التي قال رئيسها Wang Meng: “سوف نعرض سلسلة من الشركات الناجحة التي انطلقت من خلال مساعدة HRG، إلى جانب منتجاتنا التمثيلية في WRC 2019، حيث نهدف إلى تشكيل شراكات جديدة مع الشركات في جميع أنحاء العالم”.

كما سيتم عرض “سمارت بيرد”، الذي ابتكرته شركة فيستو الألمانية، التي استوحت تصميمه من نورس الرنجة.

تم إنشاء طائرة بدون طيار خفيف تحلق مع أخذ أفضل الديناميكا الهوائية وأقصى سرعة في الاعتبار، وهي قادرة على الإقلاع والطيران والهبوط بمفردها.

يتم إنشاء عملية الدفع والرفع بالكامل بواسطة SmartBird’s wingbeat، التي تستهلك فقط 23 واط – ما يصل إلى نصف القوة المستخدمة من قبل بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة – على الرغم من أن SmartBird يزن حوالي 450 جراما وله جناح جانبي من مترين.

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كشفت القياسات عن كفاءة كهروميكانيكية تصل إلى 45٪ وكفاءة ديناميكية هوائية بنسبة 80٪، ويمكن لـ SmartBird الطيران لمدة 20 دقيقة تقريبا باستخدام بطارية ليثيوم قياسية قابلة للشحن، وذلك بفضل انخفاض استهلاكها للطاقة.

يتم تنفيذ تسلسل دقات الأجنحة والدوران مع وقت دورة لا يتجاوز بضع ميلي ثانية ويخلق ظروفا مثالية لتدفق الهواء على الجناح.

بفضل الشكل الأمثل للتدفق والبناء الخفيف باستخدام تقنية ألياف الكربون، يعد SmartBird أيضا مثالا ممتازا على الاستخدام الفعال للطاقة.

وهناك روبوت آخر معروض، وهو Laikago، رد الصين على “كلب الروبوت” التابع لشركة بوسطن الديناميكية.

تم تسمية “لايكاغو” باسم لايكا، أول حيوان على الإطلاق تم إطلاقه في المدار في عام 1957، ويبلغ طوله 0.56 متر (22 بوصة)، وعرضه 0.35 متر (13.7 بوصة)، وطوله 0.6 متر (23.6 بوصة) ويمكن طيه في حقيبة.

يزن 22 كيلوغراما (48.5 رطل) ويمكن تشغيله لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد شحنه بالكامل.

كشفت Unitree Robotics عن “Laikago”، أو “Laika Dog” للشركة، في 16 أكتوبر 2017، بعد أن أمضت عاما واحدا في إنشاء الجهاز.

يرأس الشركة الصغيرة وانغ شينغ شينغ، الذي كان لديه اهتمام كبير بالروبوتات منذ الطفولة.