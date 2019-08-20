بالفيديو: الابتزاز الالكتروني وسيلة سوداء تنهك المجتمع العراقي

في البصرة تعمدت الجهات الامنية المتمثلة بوزارة الداخلية للقيام بحملات توعوية من أجل الابلاغ عن المبتزين الكترونياً، لاجل الايقاع بهم والحد من تلك الظاهرة المدمرة مجتمعياً.

وفي التفاصيل، فقد عمدت وزارة الداخلية العراقية عبر وحداتها المختصة في البصرة الى اقامة ندوات توعوية، حيث نشرت فيديوهات توثق عمليات إلقاء القبض على المتورطين في قضايا الابتزاز إلاكتروني بعد استدراجهم للضحايا في ظاهرة تلقى رواجاً وتستهدف النساء خصوصاً.



يذكر، ان جرائم الاحتيال والابتزاز والسرقة الالكترونية تهدف العصابات المختصة فيها للحصول على مكاسب مادّية بالاكراه بعد الحصول على معلومات من الأشخاص، وذلك عبر التهديد بنشر تلك الخصوصيات او البيانات السرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف غالباً الشبان والمراهقين وطلبة المدارس، بحسب ما اكد ذوي الاختصاص.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.