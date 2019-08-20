Huawei Mate X سيصدر مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع كاميرات Huawei P30

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أجبرت شركة سامسونج على سحب Galaxy Fold وإعادة تصميم بعض القطع وبعض العناصر لجعلها أكثر متانة، قامت شركة Huawei بدورها بتأجيل إطلاق هاتفها القابل للطي Huawei Mate X. كان من المفترض في البداية أن يتم إطلاق هاتف Huawei القابل للطي في شهر يونيو، ولكن قررت الشركة الصينية في نهاية المطاف تأجيل عملية الإطلاق إلى شهر نوفمبر.

إذا كنت تتساءل عما تفعله شركة Huawei مع الهاتف Huawei Mate X لتبرير هذه الفترة الطويلة من التأجيل، فيبدو أن الأمر لا يقتصر على إجراء بعض التغييرات الجمالية فقط مثل ما حدث مع الهاتف Galaxy Fold. بدلاً من ذلك، رأت شركة Huawei أيضًا أن هذه مناسبة مواتية لترقية بعض المكونات الداخلية للهاتف Huawei Mate X.

وبالتالي، سيتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وهو نفسه المعالج الذي سيشق طريقه إلى سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Huawei كذلك في الهاتف Huawei Mate X الجديد بالتخلي عن الكاميرا الثلاثية التي تم إستخدامها سابقًا في الهاتف Huawei Mate 20 وإستبدالها بتلك الموجودة في الهاتف Huawei P30 الأحدث. هذا يعني أن الكاميرا الأساسية ستستخدم مستشعر من نوع RYYB بدلاً من RGB.

لذا، فقد يكون من الجيد في الواقع الإنتظار كل هذه الفترة للحصول على الهاتف Huawei Mate X، لأنه سيتم إطلاقه في السوق مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة اليوم.