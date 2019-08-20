هاتف Honor 20 Pro ينافس هواتف الألعاب الرائدة

صُمم هاتف (هونر 20 برو) Honor 20 Pro من أجل الأداء القوي، حيث يدعم الهاتف عددًا كبيرًا من ميزات الذكاء الاصطناعي بفضل اعتماده على معالج Kirin 980 المصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور.

فيما يلي أهم 5 ميزات في هاتف Honor 20 Pro تجعله ينافس هواتف الألعاب الرائدة:

1- قوة المعالج:

يوفر معالج Kirin 980 المصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر والمدعم بالذكاء الاصطناعي أداءً أعلى بنسبة 75%، مع تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 58% مقارنة مع الإصدار السابق، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 46%، والتي تدعم تقنية GPU Turbo 3.0؛ لتعزيز سرعة الاستجابة اللمسية، وتوفير تحسينات خاصة أثناء تشغيل الألعاب.

كما يتوافر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، والتي توفر لك سرعة أكبر في أداء الألعاب، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

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2- تقنية GPU Turbo 3.0:

قدمت هونر تقنية (GPU Turbo) في هواتفها العام الماضي، وهي ميزة توفر تجربة لعب أكثر سلاسة وأداءً محسنًا للبطارية أثناء اللعب، وقد حدثت هونر هذه الميزة عدة مرات، ويدعم هاتف Honor 20 Pro الإصدار الثالث منها (GPU Turbo 3.0).

تقلل تقنية (GPU Turbo 3.0) من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10%، وتُحسن من أداء معالج الرسوميات لتوفير تجربة لعب ثابتة ومتواصلة، وتعمل مع حوالي 25 لعبة من أهم الألعاب الموجودة في السوق، منها: Fortnite Mobile، وKnives Out، وBattle Bay، وCrazy Taxi، وReal، و Racing 3، وغير ذلك الكثير.

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كما تساعد هذه الميزة في تحسين الاستجابة اللمسية، وتعمل على ثبات معدل الإطارات على الشاشة أثناء اللعب، حيث يتراوح بين 30 إلى 60 إطارًا في الثانية اعتمادًا على اللعبة، وحسب الاختبارات يعتبر هاتف Honor 20 Pro أحد الأجهزة القليلة التي تدعم 60 إطارًا في الثانية في لعبة Fortnite Mobile.

كما يتميز الهاتف بدعم مكونات تبديد الحرارة المصنوعة من مادة (الجرافين) graphene، والتي تساعد على تبديد حرارة الهاتف بكفاءة، كما يعزز تجربة المستخدمين عبر نظام (GPS) مزدوج التردد لتحديد المواقع بدقة أكبر.

3- شاشة العرض الكاملة:

يأتي هاتف Honor 20 Pro بشاشة 6.26 بوصات، بدقة 2340×1080 بيكسل، وبكثافة 412 بيكسلًا في البوصة الواحدة، وتبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم 91.7%، وهو ما يجعلها توفر تجربة مشاهدة أفضل بعرض كامل، وبوضوح عالِِ.

تخلت هونر عن النتوء الموجود في منتصف الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ودمجتها في الشاشة في الزاوية العلوية اليسرى لتساعد في توفير نسبة شاشة رائعة تصل إلى 91.7%.

علاوة على تصميمه الأنيق والمميز الذي يعكس أنماط لامعة مختلفة تتغير مع اختلاف الضوء المسلط عليه، والهيكل المنحني الثلاثي الأبعاد، والزوايا المستديرة التي تجعل حمله مريحاً في قبضة اليد.

4- تجربة صوتية قوية:

يدعم الهاتف تقنية الصوت المحيطي (Virtual 9.1 Surround Sound)، المبني على مبدأ كيفية انتقال الموجات الصوتية وتفاعلها مع طبلة الأذن، لتحظى بتجربة سمعية غامرة، كما يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة استماع أكثر كفاءة.

5- قوة البطارية:

يأتي هاتف Honor 20 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم تقنية هونر للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط.