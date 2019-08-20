تتميز هواتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 من سامسونج بأنها أنيقة بشكل مذهل، حيث إنها تمثل أكبر تغيير حدث في التصميم لسلسلة Galaxy Note في السنوات القليلة الماضية، كما أن الشركة لأول مرة في تاريخ هذه السلسلة تقوم بإطلاق هاتفين جديدين.

يدعم الهاتفان العديد من المزايا المتطورة، أبرزها يتمثل في التصميم الفريد، والمعالج القوي، ونظام الكاميرا الاحترافي الجديد، ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات.

يأتي هاتف سامسونج (جالاكسي نوت 10 بلس) Galaxy Note 10 Plus بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، والرابعة: عدسة لاستشعار العمق ToF تُطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K) مع دعم اختياري لميزة (HDR10+)، ومعظم تحسينات نظام الكاميرا في سلسلة (Note 10) تتعلق بتسجيل الفيديو.

فيما يلي أهم 6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

1- ميزة المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد:

يدعم هاتف Galaxy Note 10 Plus ميزة (المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد) 3D Scanning؛ التي تستخدم كاميرا العمق لمسح الأجسام ضوئيًا من جميع الاتجاهات، مما يتيح لك تصوير لقطات من جميع الجهات بزاوية 360 درجة.

تقدم سامسونج أيضًا تطبيق رائع للمسح الضوئي الثلاثي الأبعاد يحمل اسم (3D Scanner)، ويتيح لك إسقاط الكائنات الممسوحة ضوئيًا إلى الصور، أو مقاطع الفيديو باستخدام الواقع المعزز.

يأتي هذا التطبيق كجزء من تطبيقات (Bixby Vision)، ويجب تنزيله من قائمة تطبيقات Bixby Vision Apps قبل الاستخدام.

2- ميزة Live Focus Video:

Advertisements

تتيح لك هذه الميزة إضافة تأثيرات ضبابية لعزل الخلفية أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، أو إضافة تأثير (bokeh)، وكذلك يمكنك إضافة مؤثرات خاصة أثناء التصوير، بالإضافة إلى ضبط نوع وشدة التأثير المُطبق على خلفية الفيديو لتتمكن من التقاط مقاطع ومميزة.

3- ميزة Zoom-In Mic:

تتيح لك ميزة (Zoom-In Mic) التحكم بالأصوات المحيطة بك أثناء تصوير الفيديو من خلال تقريب اللقطة أو إبعادها، مما يتيح لك إمكانية التقاط الصوت الذي يهمك فقط، وهذه ميزة مثالية إذا كنت تُجري بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستوفر عليك الكثير من الجهد المبذول في عمليات المونتاج فيما بعد لمقاطع الفيديو المسجلة.

4- ميزة AR Doodle:

يدعم هاتف Galaxy Note 10 Plus ميزة (AR Doodle) التي تتيح لك رسم تأثيرات بالقلم الرقمي S-Pen على الصور وتحريكها مباشرة، وكذلك القدرة على رسم التأثيرات المبتكرة في تطبيق الكاميرا أثناء تنقلك، حيث تصبح كائنات واقعية إضافية.

5- تقنية Tone Mapping:

تستطيع هواتف Galaxy Note10 بنقرة واحدة أن تتعرف على الأجسام، ومن ثم تستخدم تقنية Tone Mapping لضبط الإعدادات المناسبة للحصول على لقطات احترافية يمكن مشاركتها بسرعة.

6- محرر الفيديو:

الجديد في هواتف Galaxy Note 10 هو محرر الفيديو الذي يمكنك استخدامه لتجميع مقطع فيديو من فيديوهات متعددة، وإدخال الترجمة، أو النص على الشاشة، وتغيير السرعة، وإضافة المسارات الموسيقية، وحتى إضافة الرسوم بقلم S-Pen.

يعمل محرر الفيديو الجديد هذا مع إصدار من Adobe Premier Rush تم تحسينه لهواتف جالاكسي نوت 10، ويمكنك من خلاله التصدير والمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح لديك استوديو متكامل للمونتاج في هاتفك الآن.