اي هاتف حصل على لقب 'أفضل شاشة على الإطلاق'؟

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خلص تقرير جديد نشرته شركة (ديسبلاي ميت) DisplayMate – المتخصصة في اختبار الشاشات – أمس الجمعة إلى أن شاشة هاتف (غالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+؛ الأحدث من شركة سامسونغ، هي الأفضل على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية.
واختبر رئيس شركة DisplayMate (ريموند سونيرا) الهاتف وشاشته ونشر تقريرًا خاصًا يستعرض المزايا التي تجعل شاشة Galaxy Note10+ الأفضل بين جميع شاشات الهواتف الذكية الأخرى. وقال: إن الهاتف يحصل على أعلى درجة على الإطلاق، وهي: Excellent A+.
ومن جانبها قالت سامسونغ في منشور على مدونتها إنه بعد عملية تقييم شاملة، خلصت شركة DisplayMate إلى أن Galaxy Note10+ يمتلك شاشة هي الأكثر إبداعًا والأفضل أداءً على الإطلاق، مقارنةً بأي شاشة اختبرتها DisplayMate.
وخلال التقييم، قال سونيرا: إن أحدث هاتف رائد من سامسونغ على تفوق على سابقيه في العديد من الفئات الرئيسية، بما في ذلك السطوع، ونسبة الانعكاس، ودقة اللون، وتقليل الإضاءة الزرقاء.
وبدعم مستوى سطوع قدره 1,308 شمعة، فإن شاشة هاتف Galaxy Note10+ تمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 25% مقارنةً بهاتف (غالاكسي نوت9)، الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة. كما أن مستوى انعكاس الضوء عن الشاشة بنسبة 4.3% هو الأقل بين جميع الهواتف التي اختبرها DisplayMate حتى الآن.
هذا، وسوف تبدأ سامسونغ طرح هاتف Galaxy Note10+ الجديد، إلى جانب هاتف Galaxy Note10، للبيع اعتبارًا من 23 آب/أغسطس الجاري في أسواق مختارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.