التلفاز الذكي HONOR Vision .. آخر ابتكارات علامة HONOR

أطلقت HONOR – العلامة التجارية التابعة لمجموعة هواوي – شاشة HONOR Vision لعام 2019، مستهلةً بها ما قالت إنها حقبة جديدة في مستقبل أجهزة التلفاز.

وقالت الشركة الصينية: إن شاشة التلفاز الذكية HONOR Vision “تمتاز بابتكارات Sharp Tech من HONOR التي تمنح المستخدمين تجربة متميزة”. وتأتي الشاشة مجهزة بثلاث شرائح ذكية ومطورة في الشركة، وتضم شرائح عرض Honghu 818 الذكية ووحدة المعالجة العصبونية للكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي ومعالج الواي فاي، كما تعدّ HONOR Vision أول شاشة تلفاز ذكية في العالم تعمل بنظام (هارموني أو إس) HarmonyOS المطوَّر في الشركة.

وأضافت HONOR أن HONOR Vision جُهّزت بشريحة الواي فاي HiSilicon Hi1103. ونظرًا لكونها أول معالج في العالم يدعم عرض النطاق الترددي 160 ميجاهرتز بمعدل تنزيل يصل إلى 1.7 جيجابت في الثانية، تعدّ الرقاقة أسرع بمعدل 1.7 مرة من متوسط غيرها في المجال، مما يتيح تجربة – وفقًا للشركة – عرض أكثر سلاسة واستقرارًا وخاصةً لفيديوهات 4K عالية الدقة.

ويمكن للكاميرا الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي التعرف على الوجوه وتتبّع الأجسام والتعرّف على الحالة. ويوفر تصميم الكاميرا البارز تجربة مستخدم ذكية وآمنة، ويميل للأسفل بمقدار 10 درجات عند تثبيته على الحائط ويختبئ تلقائيًا خلف الشاشة عند عدم الاستخدام.

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وتأمل HONOR في أن تعلب شاشة HONOR Vision دورًا حاسمًا في مستقبل الحياة الأسرية الذكية. “وهي ليست مجرد مركز ترفيه منزلي وإنما أيضًا مركز للمعلومات وإدارة التحكم ومركز لتفاعل الأجهزة المتعددة. وتوفر HONOR Vision تجربة صوت وفيديو فريدة مع مكتبة للمحتوى ومجموعة من المنصات الأخرى، لتعمل كمركز شامل للمسلسلات التلفازية والعروض المتنوعة والأفلام والموسيقى والرسوم المتحركة والمزيد”.

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يذكر أن HONOR قد أطلقت حديثًا في المنطقة هاتف HONOR 20 PRO، الذي يأتي مزودًا بنظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي والمدعم بالذكاء الاصطناعي وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4. ويعد معالج Kirin 980 بتقنية 7 نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، كما أنه مزود ببطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم، بينما توفر سعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ 256 جيجابايت المساحة الكافية لتلبية المتطلبات القصوى.