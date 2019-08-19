شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تغير المناخ.. نوع من الطيور يتكاثر في بريطانيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نوع جديد من الطيور فى التكاثر ببريطانيا لأول مرة وهو أمر غريب ولكن الفضل يعود لتغير المناخ، فمع ارتفاع درجات الحرارة أصبح من الطبيعى أن تتواجد سلالة الطيور "black kite" فى غير موطنها، وهى نوع من الطيور الجارحة متوسطة الحجم.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الانبدندنت" البريطانية، فمع وجود أجنحة بطول خمسة أقدام ومخالب حادة، تعد هذه الطيور من أنجح الأنواع فى طريقة الطيران، وأنها منتشرة في أوروبا لكنها لم تعش في بريطانيا على عكس ما تفعله حاليا.

وتهاجر هذه الطيور الاجتماعية من أفريقيا بجنوب الصحراء عبر مضيق جبل طارق أو على طول ساحل البحر الأسود للتكاثر والحصول على صغارها في أوروبا، ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ ، امتدت أراضيها شمالًا، وفي السنوات الأخيرة ، تم رصدها على ارتفاع شواطئ المملكة المتحدة الجنوبية، ما قد يؤدي إلى اكتشاف موائل جديدة لها.

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وتم اكتشاف أول طائر مسجل في المملكة المتحدة في عام 1971 ولم يكن هناك رؤية أخرى حتى عام 1979، ولكن الآن وصلت المشاهدات إلى أكثر من 30 مشاهدة.

تقول الأبحاث التي أجرتها المؤسسة البريطانية لعلم الطيور (BTO) إن هذا النوع من الطيور هو واحد من عشرة طيور من المحتمل أن تستعمر المملكة المتحدة في السنوات المقبلة مع زيادة متوسط درجات الحرارة.