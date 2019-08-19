4 تطبيقات تتيح لك تحرير ملفات PDF بسهولة على هاتفك

يعتبر إرسال ملفات PDF أمرًا سهلاً للغاية، إلا أن تحريرها قد يكون صعبًا، خاصة على شاشة هاتفك الصغيرة نسبيًا.

يدعم نظام التشغيل (آي أو إس) وضع Mark Up؛ الذي يتيح لمستخدمي هواتف آيفون تحرير ملفات PDF – داخل رسائل البريد الإلكتروني أو في ملف محفوظ في تطبيق Books -، وللأسف لا توجد أداة لتحرير ملفات PDF على مستوى النظام مدمجة في نظام التشغيل (أندرويد)، ولكن توجد قائمة لا حصر لها من تطبيقات تحرير ملفات PDF في متجر جوجل بلاي، وكذلك في متجر آب ستور.

فيما يلي 4 تطبيقات مجانية تتيح لك تحرير ملفات PDF على هاتفك بسهولة:

1- تطبيق Adobe Fill & Sign:

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يتيح لك تطبيق Adobe Fill & Sign ملء أي نموذج PDF بسرعة باستخدام خيارات الملء التلقائي المخصصة، وكذلك توقعيه وإرساله بسهولة، ويمكنك أيضًا مسح النماذج الورقية بالكاميرا، أو فتح ملف مباشرة من بريدك الإلكتروني، ما عليك سوى النقر لإدخال نص أو علامات.

يحتوى التطبيق أيضًا على ملف تعريف يتيح لك تخزين معلومات مثل: عنوانك، والبريد الإلكتروني لملء النماذج بسرعة أكبر. وطوال عملية التحرير يقوم التطبيق بحفظ التعديلات تلقائيًا، وعند الانتهاء يمكنك إرسال ملف PDF الخاص بك عبر البريد الإلكتروني، أو حفظه في جوجل درايف.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق Xodo PDF Reader & Editor:

يساعدك تطبيق Xodo في التعامل مع مستندات PDF الأكثر تعقيدًا بسهولة على جميع الهواتف والأجهزة اللوحية، حيث يمكنك ملء نماذج PDF، والبحث من خلال المستندات، وإبراز النص، وإضافة الصور، ومربعات النص، والأشكال، والتوقيعات، والتعليقات التوضيحية الأخرى. مع العلم أنه لا يمكنك تحرير النصوص والصور الموجودة في ملفات PDF، لكن يمكنك إضافة أي شيء آخر تريده إلى PDF.

صُمم تطبيق Xodo أيضًا للسماح بالتعاون، حيث يمكنك إضافة التعليقات التوضيحية، والملاحظات النصية، أو العمل مع أعضاء الفريق على المستند نفسه عبر الإنترنت، كما تفعل في محرّر مستندات جوجل.

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يدعم التطبيق ميزة مدير الملفات التي تتيح لك تحديد أو إعادة تسمية، أو نسخ، أو نقل، أو حذف المستندات، أو المجلدات، كما يتيح لك فتح ملفات مايكروسوفت وورد، وباور بوينت PowerPoint، وإكسيل Excel على هاتفك للقراءة والتعليق عليها وحفظها بتنسيق PDF.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

3- تطبيق PDFelement:

يساعدك تطبيق PDFelement على تعزيز إنتاجيتك من خلال توفير كل ما تحتاجه لقراءة ملفات PDF، وتحريرها، والتعليق عليها، وتحويلها، وتوقيعها أثناء التنقل.

يتيح لك التطبيق تحرير ملفات PDF، ، وتوقيع النماذج الخاصة بك بخط اليد من خلال ميزة التعرف على الخط، و تغيير الخط والحجم واللون، بالإضافة إلى لعديد من المزايا الأخرى. كما يمكنك تحديد سطر واحد، أو فقرة وإجراء عدة تعديلات عليها مثل: النقل أو القص أو النسخ واللصق أو الحذف.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Foxit PDF Reader:

يعتبر Foxit واحدًا من أكثر حلول تحرير ملفات PDF الأكثر انتشارًا، حيث يتوفر منه إصدار للهواتف والأجهزة اللوحية، وللويب، وسطح المكتب من خلال اشتراك واحد، إلى جانب التطبيقات المجانية لعرض وإضافة التعليقات التوضيحية إلى ملفات PDF.

يدعم هذا التطبيق ميزة ConnectedPDF، وهي تقنية رائدة تعمل على توفير خدمات ذكاء المستندات، والأمان، والتعاون أثناء العمل على ملفات PDF. كما يوفر التطبيق ميزات متقدمة بناءً على الاشتراك، بما في ذلك تصدير ملفات PDF وتحريرها، وحمايتها، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور، كما يمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات الإضافية.