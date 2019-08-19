شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يسمح بتجربة عملة فيس بوك الرقمية Libra قبل إطلاقها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخطط فيس بوك لإطلاق عملة تشفير Libra الجديدة ومحفظة رقمية تكميلية حتى عام 2020، لكن هذا لم يمنع بعض الشركات الناشئة من البدء فى التخطيط مبكرا للاستفادة من العملة الجديدة.

إذ قال مطور تطبيق ZenGo إن محفظة العملة المشفرة التى طرحها فى وقت سابق من هذا العام ستبدأ فى دعم Libra، ونظرًا لأن فيس بوك وشركاءها السبعة والعشرين لم يطلقوا العملة المشفرة فإن ZenGo يسمح للمستخدمين بتخزين نسخة تجريبية.

وقال فى منشور بالمدونة: "إن التعرف على عملة فيس بوك مبكرًا قد يشعل بعض الأفكار الجديدة ويمنحك بداية قوية عندما تصبح Libra جاهزة للعمل بشكل رسمى".

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ويمكن تجربة Libra من خلال الانتقال إلى علامة تبويب حسابك فى تطبيق ZenGo، والذى يتوفر حاليًا لمستخدمى iPhone، وتتيح لك المحفظة أيضًا شراء Bitcoin و Ethereum و Binance Coin باستخدام بطاقة الائتمان أو Apple Pay.

ومنذ أن أعلن فيس بوك عن عملته الرقمية الجديدة Libra واجهت الشركة ردًا من المشرعين الأمريكيين الذين يشعرون بالقلق من إساءة استخدام العملية من قبل المجرمين مما يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي.

وقال ديفيد ماركوس، رئيس فريق فيس بوك، فى جلسة استماع بالكونجرس الشهر الماضى، إن الشبكة الاجتماعية لن تطلق Libra إلى أن تتعامل الشركة مع جميع المخاوف.