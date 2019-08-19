تراجع في عائدات شركة Asus و زيادة في الأرباح للربع المالي السابق

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Asustek في تقريرها المالي أنها حققت عائدات وصلت إلى 2.26 مليار دولار و ذلك للربع المالي بين آبريل و يونيو من العام الحالي 2019، و هذا أقل بنسبة 11% مما حققته الشركة في نفس الفترة من العام الماضي. و على الرغم من ذلك فقد ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 26% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

و تتوقع الشركة أن تزداد مبيعاتها المرتبطة بالحواسيب الشخصية بنسبة 20% في الربع الثالث، كما أكدت الشركة أن الشحنات غير المستقرة للهاتف ZenFone 6 سببها المكونات التي يستخدمها الهاتف في التصنيع و زيادة صلابة الهاتف من هذه المكونات، إلا أن مبيعاته أفضل من مستوى التوقعات.