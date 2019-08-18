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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد مجرتين فى رقصة كونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اكتشاف مجرتين فى رقصة كونية مجنونة، حيث تجذب بعضها البعض فى صورة جديدة من التلسكوب الفضائي "هابل"، وتعد حالة الجاذبية المتبادلة بينهما هو تقريب للمجرات فى هذا المنظر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن مجموعتى النجوم قريبة جدًا من بعضهما البعض، بحيث يؤدى جسر باهت من المواد إلى سد الفجوة بين المجرات.
صورة هابل للرقصة الكونية
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "إن هذه المادة جاءت من الفجوة بين المجرتين، وهذه المجرات قد يحدث لها تصادم قريبا مثل غيرها من المجرات التى تتقارب من بعضها، مضيفة: "درب التبانة، على سبيل المثال، فى طريق تصادم لا مفر منه مع المجرة العملاقة المجاورة أندروميدا بعد زمن طويل".
كما أن المجرتين ستصبحان تدريجيًا واحدة فى حوالى أربعة مليارات سنة، وتطلق وكالة الفضاء الأوروبية اسم على هذه المجرة المدمجة الجديدة "Milkomeda"، فيما التقط هابل المجرات في جميع أنحاء السماء خلال ما يقرب من 30 عامًا من عملياتها.
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