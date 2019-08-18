آيسر تعلن عن نمو مبيعاتها من أجهزة "بريداتور" المخصصة للألعاب بنسبة 52% في الشرق الأوسط...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة آيسر الشرق الأوسط عن نمو متين لمبيعاتها من مجموعة "بريداتور" المخصصة للألعاب خلال النصف الأول من 2019. وتضم هذه المجموعة المخصصة للألعاب من آيسر أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة حاسوب مكتبية وشاشات، وقد سجلت نمواً بنسبة 52% في الإيرادات و 68% في الكمية ل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت آيسر، الشركة التكنولوجية الرائدة، نموا بنسبة 46% في إيرادتها في منطقة الشرق الأوسط لمبيعات أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب، و 41% في حجم الإيرادات من المبيعات.

وأسهم الأداء الإيجابي لمجموعة "بريداتور" في تعزيز مكانة آيسر بين الشركات الرائدة في إنتاج الأجهزة الحديثة المخصصة للألعاب في المنطقة. ويَبرز الأداء الناجح لأجهزة "بريداتور" في كل دولة أيضاً؛ حيث شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً في المبيعات بنسبة 97% فيما بلغت النسبة 17% في المملكة العربية السعودية و168% في دول بلاد الشام خلال النصف الأول من 2019.

وقال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متحدثاً عن نجاح مجموعة "بريداتور" المخصصة للألعاب في المنطقة: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققته أجهزة "بريداتور" في المنطقة. فالألعاب والرياضات الإلكترونية تتطور بوتيرة متسارعة في الشرق الأوسط، وتُقدَّر بـ 3 مليار دولار وفقاً لمؤسسة Newzoo. ومن هذا المنطلق، وكما أظهرت النتائج الأخيرة التي أعلنتها "جي إف كي"، تحظى آيسر حالياً بحصة سوقية تبلغ 18% في أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب في دولة الإمارات وحدها. ويعكس ذلك تركيزنا على هذه الفئة والتزامنا بتوسيع نطاق صناعة الألعاب في المنطقة، مع تمكين الجيل القادم من الأبطال في عالم الرياضات الإلكترونية الذين ينمون مهاراتهم منزلياً".

وللتواصل والانضمام إلى مجتمع الألعاب الإقليمي، أنشأت آيسر الشرق الأوسط صفحات على فيسبوك وتويتر مخصصة لأجهزة "بريداتور". وتمثل هذه الصفحات الجديدة منصات للحصول على معلومات حول المنتجات وملخصات الألعاب وأحدث الصيحات في صناعة الألعاب والخدع والنصائح المتعلقة بالألعاب وأخبار الألعاب المحلية في المنطقة.

وبالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية "بريداتور أوراين" الشهيرة التي تتوفر حالياً، أطلقت آيسر مجموعة متفوقة من أجهزة الألعاب المصممة لخوض أقسى المعارك في مختلف الألعاب. وتشمل هذه المجموعة نسخة حديثة من الحاسوب المحمول "هيليوس 300" الذي يتميز بسعره المعقول رغم مميزاته الكثيرة، حيث يحتوي على معالج i7 من الجيل التاسع وبطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti سعة 6 جيجابايت، مما يجعل تجربة الألعاب تفوق الخيال. بالإضافة إلى الحاسوب المحمول "ترايتون 500" الخفيف والنحيف (17.9 ملم (0.70بوصة) فقط)، وهو جهاز ممتاز للمستخدمين المتنقلين الذين يلعبون في أي وقت وأي مكان. وهناك أيضاً شاشة الألعاب "بريداتور اكس بي 2" التي يبلغ معدل التحديث الخاص بها 240 هرتز وزمن الاستجابة 1 مللي ثانية، مما يجعل الإطارات سلسة ومثالية مما يتيح رؤية جزء أكبر من الشاشة بدقة عالية تبلغ 1920 × 1080.

أماكن توفر المنتجات وأسعارها:

بريداتور هيليوس 300

الإمارات: متوفر في كارفور وشرف دي جي وجمبو وإي ماكس واللولو

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السعر 6,499 درهم إماراتي

بريداتور أوراين 5000

الإمارات: متوفر في جمبو وشرف دي جي وأمازون وإي ماكس

السعر 9,999 درهم إماراتي

ريداتور اكس بي 2

الإمارات: متوفر في العين بلازا

السعر: 2,099 درهم إماراتي