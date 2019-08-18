عمرو رفعت رئيساً تنفيذياً للخليج للحاسبات الآلية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية عن تعيين عمرو رفعت رئيساً تنفيذياً للشركة لقيادة عملياتها الإقليمية.

ينضمّ عمرو رفعت إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية قادماً من "آي بي إم" التي شغل فيها منصب المدير العام ونائب الرئيس للعمليات في الشرق الأوسط وباكستان. وسيتولّى الآن مهامّه الجديدة خلفاً لمارتن تار، الذي قرر ترك شركة الخليج للحاسبات الآلية في وقت سابق من هذا العام.

وحول هذا التعيين، قال نبيل إسكندر، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للحاسبات الآلية: "يسرّ مجلس الإدارة أن يعلن عن تعيين عمرو رفعت رئيساً تنفيذياً للشركة، ونحن على ثقة بأن خبرته الممتدة على مدى عقود في مجال التقنيات الأساسية مثل الحوسبة السحابية والتحليلات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مهاراته القيادية، تجعله مناسباً لقيادة شركتنا في هذه الفترة الهامة. حيث أمضى عمرو معظم حياته المهنية في العمل ضمن القطاع في المنطقة، ولذلك فهو يدرك جيداً طبيعة العملاء وأفضل السبل لخدمتهم، ولديه سجل حافل في تنفيذ استراتيجيات النمو، والإشراف على تطوير الموظفين، وخلق القيمة لأصحاب المصلحة. ويتطلع مجلس الإدارة إلى الإسهامات التي سيقدمها عمرو لشركة الخليج للحاسبات الآلية وعملائها في جميع أنحاء المنطقة".

وقبل انضمامه إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية، عمل عمرو مع شركة "آي بي إم" لأكثر من ثلاثة عقود، وقد نجحت الشركة تحت قيادته في تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكاتب لها في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وأبوظبي، وإطلاق مركزين لخدمة العملاء في دولة الإمارات، وأول استديو للتصميم الرقمي التفاعلي في دبي. تخرج عمرو من جامعة القاهرة بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية، كما أنه حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (بتقدير امتياز) في إدارة الأعمال الدولية من كلية ماسترخت للإدارة في هولندا.

من جانبه، قال عمرو رفعت: "يسعدني أن أكون جزءاً من مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة مثل شركة الخليج للحاسبات الآلية، وأتطلع للعمل مع الفريق هنا لاستكمال النجاحات المحققة على مدى السنوات الـ 29 الماضية. لقد حققت شركة الخليج للحاسبات الآلية تطوراً مذهلاً على مدار العقود القليلة الماضية لتصبح مزود الحلول الرقمية المفضل للمنطقة. وبمساعدة فريق العمل، سأواصل التركيز على دعم رحلة التحول الرقمي لعملائنا لتتماشى أعمالهم مع التطورات المستقبلية".