شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دول العالم تدرس قواعد التجارة لمواجهة تراجع الحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء البيئة من تراجع الأنواع، حيث اجتمعت الدول في جنيف لتشديد القواعد المتعلقة بالتجارة في العاج ومنتجات الحيوانات والنباتات الأخرى المهددة بالانقراض، ويأتي هذا الاجتماع عقب تحذيرات من تراجع سريع للأنواع، حيث أشار تقرير للأمم المتحدة في مايو إلى أن مليون نوع يتم دفعهم إلى حافة الانقراض.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، يجتمع الآلاف من أخصائيي البيئة وصانعي السياسات من أكثر من 180 دولة لمدة 12 يومًا لتقييم اللوائح وقوائم حماية الأنواع بموجب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض (CITES).

وتنظم المعاهدة، التي أُنشئت قبل أكثر من أربعة عقود، التجارة في أكثر من 35000 نوع من النباتات والحيوانات، وتحتوي على آليات للمساعدة في قمع التجارة غير القانونية ومعاقبة الدول التي تنتهك القواعد.

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وسيناقش المؤتمر 56 تغييرًا مقترحًا على قوائم الحماية، لأنواع الثدييات الكبيرة مثل الفيلة ووحيد القرن والزراف، وكذلك ثعالب الماء والسحالي وأسماك القرش وأنواع الأشجار والنباتات.

وسيتم تناول الدمار الذي لحق بالعديد من الأنواع بسبب الصيد غير المشروع وازدهار الاتجار غير المشروع في الحياة البرية في دائرة، وكذلك التحديات الجديدة الناشئة عن التجارة غير المشروعة التي تنتقل بشكل متزايد عبر الإنترنت.