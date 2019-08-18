شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النيجر تسن قانونا للوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت حكومة النيجر على مشروع قانون تُحدد بموجبه المبادىء الأساسية للوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية فى البلاد.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الوصول الى تحقيق الأمن الغذائى للشعب، الأمر الذى من شأنه أن يمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولى فى مجال الوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية، وذلك وفقا لما جاء فى نص البيان الرسمى الذى أصدرته حكومة النيجر فى هذا الخصوص.

Advertisements

وأضاف البيان أن مشروع القانون الجديد يرمى إلى تحقيق السلامة الحيوية ومراعاة أخلاقيات البحث والتنمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة وتطوراتها العابرة للحدود وتسويق الأجسام الحية المعدلة وراثيا والمنتجات المشتقة منها.

وألمح البيان إلى أن القانون الجديد سيسمح بموجبه بتوفير آلية لتقييم وادارة المخاطر التى يمكن التعرض لها من خلال استخدام أو نقل الأجسام الحية المعدلة أو المنتجات الأخرى المستمدة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومن ثم التحكم فيها.