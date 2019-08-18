تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض مواصفات هواتف RENO 2 وRENO 2Z وأيضاً RENO 2F

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات التي تقدم تفاصيل مواصفات هواتف Oppo القادمة من سلسلة RENO، حيث تقدم Oppo في 28 من أغسطس كلاً من هواتف RENO 2 وRENO 2Z وأيضاً RENO 2F.

تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم في 28 من أغسطس لإطلاق الجيل الثاني من هواتف RENO، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بعنوان RENO 2 وRENO 2Z وأيضاً RENO 2F.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر Mysmartprice، لتؤكد على أن Oppo تقدم ثلاثة إصدارات من الهواتف الذكية المرتقبة من سلسلة RENO، على أن تقدم الشركة ثلاثة إصدارات أخرى من علامة Oppo لاحقاً هذا العام وفقاً لتصريحات سابقة من الشركة.

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ويأتي أحد إصدارات Reno الجديدة بعنوان Reno 2 ليدعم تكبير حتى 20 مرة، بينما يأتي هاتف Reno 2 برقاقة معالج Snapdragon 730، ومن المتوقع أن يضم شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.55 إنش، كما تشغل الشاشة 93% من إطار الهاتف.

من جانب أخر يأتي هاتف Reno 2Z برقاقة Helio P90 مع شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.53 إنش، مع دقة عرض Full-HD بلس، كما يضم كلا الهاتفين كاميرة بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Reno 2F ليستهدف سوق الهواتف منخفضة التكلفة.

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