شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى سماعة لاسلكية .. 10 حاجات خلى بالك منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت سماعات الأذن اللاسلكية على شعبية كبيرة مؤخرا بين المستخدمين، حيث تتوفر سماعات فى جميع الفئات السعرية، لكن يصعب فى نفس الوقت تحديد سماعة خاصة ضمن الميزانية المحددة التى توفر أفضل قيمة من حيث المميزات وجودة الصوت وعمر البطارية، وفيما يلى بعض الأمور التى يجب على المرء وضعها فى الاعتبار قبل شراء سماعات أذن لاسلكية حقيقية كما يلى:

- شكل السماعات وحجمها أمرا بالغ الأهمية لأنه لا يوجد سلك لدعمهم، حتى لا تفقدها من أذنك.

- يجب أن تكون خفيفة الوزن، حتى لا تؤذى الأذنين أثناء جلسات الاستماع الطويلة.

- تصميم eartips، والتى تتناسب مع شكل الأذن الخاصة بك لكى تكون مريحة لك.

- ابحث عن خيارات الاتصال، حيث يعد وجود العديد من خيارات الاتصال أمرًا ضروريًا حيث أنه يساعد فى توصيل السماعات بالجهاز بشكل أسرع.

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- ضرورة أن توفر الحد الأدنى للبطارية الاحتياطية 3 ساعات.

- يجب أن تدعم جميع التنسيقات المختلفة للموسيقى، حيث يجب أن تدعم برامج ترميز الصوت مثل aptX أو SBS أو LDAC للحصول على إخراج صوت أفضل

- يجب أن توفر عناصر تحكم سهلة الاستخدام، مثل الإيماءات أو الأزرار لإجراء المكالمات أو التبديل بين المسارات.

- هل هى مقاومة للماء أم لا، لأنها تحافظ على سلامة سماعات الأذن أثناء التمرين أو المطر.

- تحقق من اتصال البلوتوث، فنظرًا لأن السماعات اللاسلكية الحقيقية تعتمد على اتصال Bluetooth، فمن المهم التحقق من تأخر الصوت.

- كذلك فإن إلغاء الضوضاء هو ميزة هامة لأنه يساعد فى تقليل الضوضاء من المناطق المحيطة.