شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يصمم ملابس لدعم فكرته بضرب المريخ بالأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إيلون ماسك وعده بتصميم ملابس تدعم فكرته لضرب المريخ بالقنابل النووية، إذ نشر الملياردير الشاب أمس صورة لـ "تى شيرت"، يحتوى على شعار "NUKE MARS".

تمثل هذه الخطوة تأكيد لنظرية طرحها لأول مرة فى عام 2015، إذ يريد إطلاق الأسلحة النووية على أقطاب المريخ بهدف إعادة تشكيلها، أى جعل السطح صالحًا للسكن من قبل للبشر.



المريخ

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سيكون الهدف هو تبخير الماء المحصور حاليًا فى الجليد فى أقطاب المريخ، وإطلاق ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى، وبالتالى التخلص من تأثير الغازات الدفيئة على الكوكب.



تى شيرت المريخ

ويأمل ماسك أن تساعد هذه الخطوة فى تحقيق طموحه الطويل الأمد لاستعمار المريخ، إلا أن ضرب المريخ بالأسلحة النووية ليس بالأمر السهل، ففى عام 2018 اكتشف باحثان من جامعتى كولورادو ونورث أريزونا إمكانية استخدام ثانى أكسيد الكربون لتسخير المريخ، وخلصا إلى أنه لن يكون من الممكن باستخدام تقنية اليوم.