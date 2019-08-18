تكنولوجيا: بالخطوات..هكذا يمكنك مشاهدة جميع الصور التى أعجبتك على انستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد انستجرام أحد أكثر التطبيقات شعبية، حيث يستخدمه الملايين يوميا لنشر الصور، لكن هناك عدد من الميزات الخفية التى قد لا يكون الكثير من المستخدمين على دراية بها، حيث تتيح لك إحدى الحيل المفيدة مشاهدة المنشورات التى أعجبت بها سابقًا، دون الحاجة إلى التمرير مرة أخرى من خلال خلاصتك للعثور عليها. إليك كيفية مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التى تفضلها على انستجرام: إليك كيفية مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التى تفضلها على انستجرام: 1. الذهاب على ملف التعريف الخاص بك 2. اضغط على أيقونة "الثلاثة شرط "فى أعلى يمين الشاشة Advertisements 3. اضغط على الإعدادات فى الأسفل، ثم Account 4. اضغط فوق خيار Posts you’ve liked 5. ستتمكن بعد ذلك من التمرير خلال أكثر من 300 مشاركة أعجبتك. لكن يجب ملاحظة أن هذه الميزة متاحة حاليا على تطبيق انستجرام فقط، وليس عبر إصدار سطح المكتب من المنصة

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