الشركات الصينية تسيطر على 62% من سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - سيطرت الشركات الصينية على سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني من هذا العام بعدما كانت مسؤولة عن شحن 19.0 مليون وحدة من أصل 30.7 مليون وحدة، على الأقل وفقا للتقرير الأحدث الصادر من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق.

إحتفظت شركة سامسونج بمكانتها الرائدة بعدما نجحت في شحن 7.7 مليون وحدة، وتليها شركة Oppo التي نجحت في شحن 7.3 مليون وحدة، وشركة Vivo التي نجحت في شحن 4.1 مليون وحدة، وشركة Xiaomi التي شحنت 3.7 مليون وحدة. وبالنسبة للمرتبة الخامسة، فقد كانت من نصيب شركة Realme التي نجحت في شحن 1.6 مليون وحدة.

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تمثل الهواتف المتوسطة والإقتصادية غالبية شحنات الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا، فنحو 75 في المئة من إجمالي الشحنات عبارة عن هواتف ذكية تقل أسعارها عن 200 دولار أمريكي، مما يضع شركات مثل آبل بعيدة عن الصورة مع العلم بأن المستهلكين في جنوب شرق آسيا لا يهتمون كثيرًا بالولاء لعلامة تجارية محددة أيضًا. وعلى الرغم من أن شركة سامسونج لا تزال تتسيد السوق بشكل عام إلا أنها تحتل المرتبة الثانية في إندونيسيا والفلبين.

ساعدت سلسلات الهواتف الذكية Galaxy A Series و Galaxy M Series الجديدة شركة سامسونج على تحقيق زيادة بنسبة 5 في المئة على مستوى الشحنات. إختارت الشركة الكورية الجنوبية تايلاند لإستضافة حدث الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف Galaxy A Series، لإبراز مدعى أهمية سوق جنوب شرق آسيا بالنسبة للشركة.