موتورولا تجلب ميزات كاميرا GoPro عبر هاتفها الجديد

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد الذكي المسمى (Motorola One Action)، والذي يحاول العمل ككاميرا حركة عبر تمتعه بكاميرا خلفية تتضمن عدسة بزاوية فائقة تبلغ 117 درجة، إلى جانب التقاط الفيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.

وتُعد كاميرات الحركة بمثابة النوع الوحيد من الكاميرات الرقمية التي حافظت على شعبيتها في عصر الهواتف الذكية، إذ تتميز بالعدسات ذات الزاوية الواسعة وتسجيل الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وهي موجه نحو التقاط مقاطع فيديو مليئة بالحركة.

وتشير تسمية (Action) الموجودة في اسم الهاتف إلى الكاميرا الخلفية الثالثة، وهي كاميرا فيديو مخصصة فائقة الاتساع مع مجال رؤية 117 درجة مصممة لتصوير الفيديو مثل كاميرا (GoPro).

وأدخلت موتورولا بعض التعديلات لجعل طريقة تصوير هذا الهاتف للفيديو تختلف عن الهواتف المحمولة الأخرى، وذلك عبر تدوير المستشعر البالغة دقته 16 ميجابيكسلًا بفتحة عدسة f/2.2 بشكل فعلي، مما يعني أنه عند إمساك الهاتف عموديًا، فإن الكاميرا تسجل الفيديو بشكل أفقي، والعكس صحيح.

وأضافت الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية بعض الخوارزميات الموجودة على جانب البرنامج لتقديم ما تسميه “تعزيز تثبيت الفيديو” لتقليل الاهتزاز أثناء التصوير.

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ومن الملاحظ أن هذه العدسة لا تلتقط صور ثابتة، ومن أجل التقاط صور ومقاطع فيديو عادية، فإن الهاتف يستخدم عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابيكسلًا وفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسلًا، لتصوير فيديوهات بدقة (4K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وتتوافق بقية مواصفات هاتف (One Action) مع ما تتوقعه من هاتف أندرويد منخفض الميزانية، بما في ذلك شاشة (CinemaVision) بحجم 6.3 إنشًا، وبدقة 1080×2520 بيكسلًا، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، ومزودة بثقب للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسلًا وفتحة عدسة f/2.0.

ويعمل هاتف موتورولا بواسطة معالج (Exynos 9609) من سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ومنفذ (USB-C)، ومنفذ سماعات الرأس، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير مع شاحن بقدرة 10 واط.

ومن المفترض أن تتيح موتورولا هاتف (Motorola One Action) للشراء في البرازيل والمكسيك ومختلف الدول الأوروبية ابتداءً من 259 يورو (زهاء 288 دولارًا)، يليها أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

ويصل الهاتف إلى الولايات المتحدة وكندا في وقت ما في أوائل شهر أكتوبر، لكن بدون دعم لبرنامج أندرويد ون (Android One).