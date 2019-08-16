هاتف Xiaomi الثاني المتوافق مع شبكات 5G سيصل قريبًا، وقد يحمل إسم Xiaomi Mi9S 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة Xiaomi إلى توسيع تشكيلة هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، والتي لا تضم حاليًا سوى الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G. أعلنت الشركة أنها ستكشف النقاب عن هاتفها الذكي الثاني المتوافق مع شبكات 5G في المستقبل القريب.

أعلنت شركة Xiaomi عن ذلك في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وقالت أن هاتفها المقبل المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G تلقى حتى الآن الشهادت المطلوبة من ثلاث هيئات تنظيمية في الصين، مما يؤكد فعليًا أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف أولاً في الصين قبل أن يتم جلبه إلى الأسواق الأخرى على الأرجح.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi لم تكشف لنا أي شيء أخر عن هاتفها التالي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن في جميع الأحوال، كان هذا الهاتف قد ظهر في موقع هيئة CCC الصينية، وفي موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية TENAA في الأسبوع الماضي. وقد قيل بأن هذا الهاتف هو Xiaomi Mi9S 5G، وأنه سيضم المعالج الثماني النوى +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وبطارية بسعة 4000mAh. وكما جرت العادة دائمًا، فمن المرجح أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع.