كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Beatbox”…آلة إيقاع من الورق المقوى

متابعة-سنيار: سيتم إطلاق حملة Kickstarter جديدة في 3 سبتمبر، 2019 لجمع الأموال اللازمة لإنتاج آلة إيقاع جديدة تسمى Beatbox التي صممها Rhythmo.

تم إنشاء Beatbox لتوفير جهاز ميسور التكلفة للاستخدام في إنتاج الموسيقى.

ورغم أن جسم الآلة مصنوع من الورق المقوى، إلا أن الشركة تقول أنه لم يتم إجراء أي تنازلات وأنBeatbox تسمح لك بالبدء في صنع الموسيقى بسرعة.

مزودة بمكبرات صوت مدمجة والبطاريات المدمجة، تتيح حزم الصوت والبرامج التعليمية المضمنة للمستخدمين بدء تشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى معدات وإرشادات إضافية.

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يأتي Beatbox بأزرار وعصا التحكم ومقابض للمعلمات ومكبرات صوت بقدرة 50 وات، وكلها متصلة بلوحة Teensy 3.6 ومجموعة بطاريات 3000 mAh.

ستستغرق عملية إنشاء المجموعة حوالي 60 دقيقة وسيتم إطلاقها قريبا على كيك ستارتر مع خصومات متاحة للداعمين، وبعد انتهاء حملة التمويل الجماعي، سيكون سعر التجزئة المتوقع حوالي 150 دولارا.