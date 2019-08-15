كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “دومينوز بيتزا” تستخدم الدراجات الكهربائية لتوصيل الطلبات

متابعة-سنيار: بعد استخدام الروبوتات والمركبات المستقلة لتسليم الطلبات، أعلنت “دومينوز بيتزا”، يوم التلاثاء أنها ستستخدم الدراجات الكهربائية، وذلك بعد شهر واحد فقط من إضافة تتبع GPS لنظام البث الخاص بها.

بعد اختبار خدمة التوصيل بالدراجة الإلكترونية في ثلاثة أسواق رئيسية – هيوستن وميامي ونيويورك – يقدم Pizza Reducer الخيار لعدد أكبر من العملاء بما في ذلك أسواق ميامي وسولت ليك سيتي وبالتيمور وهيوستن.

في بيان صحفي، قال توم كورتيس، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركات في دومينو، عن الاختبارات الأولية: “لقد شهدت هذه المتاجر تحسنا في التسليم والخدمة الشاملة، كما أن المتاجر كانت قادرة على توظيف المزيد من المتقدمين، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يكون لديهم سيارة أو رخصة قيادة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المتاجر التي كانت تستخدم الدراجات التقليدية زيادة رضا العملاء عند استخدام الدراجات الإلكترونية. ”

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تتعاون السلسلة مع “Rad Power Bikes” في سياتل للبرنامج، ويمكن للدراجات أن تقطع 25 و 40 ميلا على شحنة واحدة، وهي مجهزة بمناطق التحميل الجانبية، والتي يمكن أن تحمل أكياس Heatwave Domino والمشروبات والكؤوس. ”

وعدت شركة Domino بأن تكون الدراجات الإلكترونية آمنة أيضا، مع “مصابيح أمامية وخلفية، ومواد عاكسة لسلامة السائق وسرعة قصوى تبلغ 20 ميلا في الساعة”.